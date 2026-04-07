Trump’tan sızıntı öfkesi: Gazetecilere hapis tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da düşürülen bir savaş uçağındaki pilotlardan birinin kurtarıldığını ilk duyuran gazetecinin kaynağını açıklamasını isteyeceğini, aksi halde hapis cezası talep edeceğini söyledi.

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, söz konusu haberin “ulusal güvenliği tehlikeye attığını” savundu.

Cuma günü İran üzerinde düşürülen ABD savaş uçağının ardından, uçaktaki iki pilottan birinin ABD kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak alındığı çeşitli medya kuruluşları tarafından duyurulmuştu.

Trump, bu bilginin kamuoyuna yansımasının, ikinci pilotun kurtarılmasına yönelik operasyonu riske attığını öne sürdü. Buna karşın ikinci pilotun da daha sonra başarıyla kurtarıldığı bildirildi.

Trump açıklamasında, “Bir saat boyunca ilk pilot hakkında konuşmadık. Sonra biri bir şeyi sızdırdı. Bu sızıntıyı yapanı bulacağız” dedi.

Medya kuruluşlarını hedef alan Trump, “Haberi yayımlayan kuruma gideceğiz ve ‘Ulusal güvenlik, kaynağı verin ya da hapse girin’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KİM OLDUĞU BELİRSİZ

Trump’ın sözlerinin hangi gazeteci veya medya kuruluşuna yönelik olduğu netlik kazanmadı. Ancak ilk kurtarma haberinin kısa süre içinde birden fazla medya kuruluşu tarafından yayımlandığı biliniyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu gelişmeyi The New York Times, CBS News ve Axios gibi kuruluşlar kamuoyuna duyurdu.

Trump’ın açıklamaları, yönetimin basına yönelik sert söylemlerinin son halkası olarak değerlendirildi. Trump’ın son haftalarda, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin medya haberlerini “fazla olumsuz” bulduğu ve bu nedenle bazı kuruluşları hedef aldığı belirtiliyor.

Öte yandan ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr da geçen ay yaptığı açıklamada, “yanlış haber” yayımlayan yayıncıların lisans yenileme süreçlerinde “yön değiştirme fırsatı” bulunduğunu ifade etmişti.

Carr’ın açıklaması, Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı ve medyayı sert şekilde eleştiren paylaşımın ardından gelmişti.