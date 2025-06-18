İran’ın, ABD ile görüşmek istediğini ve kendilerinin de İran ile görüşebileceklerini belirten Trump, İsrail’in, İran’ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılarının başarılı olduğunu söyledi ve saldırılardan önce İran’ın nükleer silaha sahip olmasına sadece birkaç hafta uzaklıkta olduğunu düşündüğünü belirtti.

Trump, basın mensupları ile toplantısında, "Yirmi yıldır, hatta belki daha da uzun süredir İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını söylüyorum. Uzun zamandır bunu söylüyorum ve bence nükleer silaha sadece birkaç hafta kalmıştı" dedi.

Trump, sözlerine şöyle devam etti:

"İran’ın nükleer silahı olamaz. Bu çok büyük bir yıkım olur. Ve şuna inanıyorum ki, onlar bu silahı kullanır. Diğerleri kullanmaz ama ben onların kullanacağına inanıyorum."

"İRAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Trump, İsrail-İran çatışması hakkında, yaklaşık bir saat içinde bir toplantı yapılacağını söyledi, ancak toplantının kimler arasında olacağını belirtmedi.