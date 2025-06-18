Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump: "İran’a yönelik kararımı henüz vermedim"

Trump: "İran’a yönelik kararımı henüz vermedim"

18.06.2025 22:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada İran konusunda nasıl bir yol izleneceğine dair henüz kesin bir karar vermediğini, ilerleyen saatlerde Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda bir toplantı yapacağını söyledi.

İran’ın, ABD ile görüşmek istediğini ve kendilerinin de İran ile görüşebileceklerini belirten Trump, İsrail’in, İran’ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılarının başarılı olduğunu söyledi ve saldırılardan önce İran’ın nükleer silaha sahip olmasına sadece birkaç hafta uzaklıkta olduğunu düşündüğünü belirtti.

Trump, basın mensupları ile toplantısında, "Yirmi yıldır, hatta belki daha da uzun süredir İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını söylüyorum. Uzun zamandır bunu söylüyorum ve bence nükleer silaha sadece birkaç hafta kalmıştı" dedi.

Trump, sözlerine şöyle devam etti:

"İran’ın nükleer silahı olamaz. Bu çok büyük bir yıkım olur. Ve şuna inanıyorum ki, onlar bu silahı kullanır. Diğerleri kullanmaz ama ben onların kullanacağına inanıyorum."

"İRAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Trump, İsrail-İran çatışması hakkında, yaklaşık bir saat içinde bir toplantı yapılacağını söyledi, ancak toplantının kimler arasında olacağını belirtmedi.

İran’ın görüşmek istediğini yineleyen Trump, "Belki görüşürüz" dedi.

İlgili Konular: #israil #Trump #İran