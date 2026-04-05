Trump’tan Tahran’a ‘devasa saldırı’ açıklaması: Pek çok askeri lider öldü

5.04.2026 00:24:00
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a verdiği zamanın dolmasına kısa bir süre kala Tahran'a yönelik "devasa" bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Trump, bu saldırıda pek çok askeri liderin öldürdüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald J. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran’a yönelik düzenlenen hava saldırılarında İranlı üst düzey askeri liderlerin hedef alındığını duyurdu.

Başkan Trump, paylaştığı operasyon görüntüleriyle birlikte yaptığı yazılı açıklamada, İran askeri yönetimini hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"İran’ın, kendilerini kötü ve basiretsizce yönetmiş olan pek çok askeri lideri, daha pek çok şeyle birlikte, Tahran’daki bu devasa saldırıyla tasfiye edildi!”

NE OLMUŞTU?

Donald Trump, 4 Nisan tarihinde gün içinde İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için tanıdığı sürenin hızla sona ermek üzere olduğunu belirterek "İran'a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor; tüm cehennem üzerlerine çökmeden önceki son 48 saat" açıklamasında bulunmuştu.

