Trump’tan tansiyonu yükseltecek açıklama: Filomuz İran'a doğru ilerliyor

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Donanması’na bağlı büyük bir filonun İran’a doğru ilerlediğini belirtti. Trump, filonun “büyük uçak gemisi Abraham Lincoln liderliğinde, hızla ve kararlılıkla hareket ettiğini” vurguladı.

ABD Başkanı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İran’a doğru ilerleyen devasa bir filo var. Büyük bir hız, muazzam bir güç ve sarsılmaz bir kararlılıkla hareket ediyor. Bu filo, Venezuela’ya gönderdiğimiz filodan bile daha büyük. Tıpkı Venezuela örneğinde olduğu gibi, görevini yerine getirmeye hazır, gerekli olursa hızla ve sert şekilde harekete geçebilir.

Trump, İran’ın bir an önce müzakere masasına oturması gerektiğini belirterek, nükleer silah içermeyen, adil ve dengeli bir anlaşma çağrısı yaptı. “Zaman tükeniyor, bu son derece kritik bir mesele” diyen Trump, daha önce de İran’a benzer uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

“İran’a defalarca söyledim: Anlaşma yapın. Yapmadılar ve bunun sonucunda ‘Gece Yarısı Çekici Operasyonu’ gerçekleşti. Bu operasyon İran’da büyük bir yıkıma yol açtı. Bir sonraki saldırı çok daha ağır olacak. Bunun tekrarlanmasına izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

"TAARRUZ GRUBU ORTADOĞU'DA KONUŞLANDI"

Trump, salı günü yaptığı bir konuşmada da başka bir ABD filosunun İran’a doğru ilerlediğini açıklamış ve Tahran’ın Washington’la bir anlaşmaya varmasını umduğunu söylemişti.

Aynı gün, ABD Donanması’na bağlı uçak gemisi liderliğindeki bir taarruz grubunun Orta Doğu’da konuşlandığı bildirildi. İran ise herhangi bir saldırıya karşılık vereceğini açıklarken, Trump yönetimi Tahran’ın hâlâ diyalog arayışında olduğu görüşünü dile getirdi.

PROTESTOLARIN BİLANÇOSU

Bu gelişmeler yaşanırken, İran’da protestolar nedeniyle gözaltılar sürüyor. Yurt dışındaki İranlı insan hakları örgütlerine göre, 8 Ocak’tan bu yana internetin kesilmesiyle birlikte 41 bin 880 kişi gözaltına alındı. Aynı kuruluşlar, protestoların bastırılması sırasında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini öne sürüyor.

Washington yönetimi, protestoların şiddetle bastırılmasına karşılık olarak İran’a yönelik yeni bir askerî müdahale ihtimalini dışlamıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), “Abraham Lincoln” uçak gemisinin liderliğindeki taarruz grubunun Orta Doğu sularına ulaştığını doğruladı, ancak geminin tam konumu açıklanmadı.

MADURO'YU HATIRLATTI

Trump, pazartesi günü Axios sitesine verdiği röportajda da “İran’a yakın bölgede büyük bir filomuz var, bu filo Venezuela yakınlarındaki filodan daha büyük” diyerek, daha önce Venezuela’da gerçekleştirilen ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonu hatırlattı.

Trump, İran’ın diyalog istediğini savunarak, “Bir anlaşma yapmak istiyorlar, bunu biliyorum. Defalarca temas kurdular” dedi. Axios’un aktardığına göre, üst düzey bir ABD’li yetkili, “Şartları biliyorlar. Bizimle iletişime geçmek isterlerse görüşürüz” açıklamasında bulundu.

Trump’ın, ulusal güvenlik ekibinin sunduğu askerî seçenekleri kamuoyu önünde tartışmayı reddettiği belirtildi.

İSRAİL: "KARŞILIK VERECEĞİZ"

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’dan gelecek herhangi bir saldırıya “emsalsiz bir güçle karşılık verileceği” uyarısında bulundu. Netanyahu, “İran İsrail’e saldırma gibi büyük bir hata yaparsa, daha önce hiç görmediği bir güçle karşılaşır” dedi.

İran cephesinden de sert açıklamalar geldi. İran Devrim Muhafızları Donanması Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, komşu ülkelerin dost olduğunu ancak toprakları, hava sahaları ya da sularının İran’a karşı kullanılması halinde düşman sayılacaklarını söyledi.

Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini ise bir ABD uçak gemisinin İran kara sularına girmesi durumunda hedef alınacağını açıkladı. Muhafazakâr İran gazetesi Javan, İran’ın geniş çaplı bir karşılığa hazır olduğunu ve gerekirse küresel enerji arzı açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’nı kontrol altına alabileceğini yazdı.

Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda ise ABD karşıtı yeni bir reklam panosu asıldı; panoda bir Amerikan uçak gemisinin imha edildiği tasvir edildi.