Trump’tan Vatikan’a sert sözler: İran savaşını eleştiren Papa’yı 'zayıf olmakla' itham etti

Trump, pazar gecesi Truth Social hesabından yaptığı uzun paylaşımda, “Papa Leo suçla mücadelede zayıf ve dış politikada kötü” ifadelerini kullandı.

Söz konusu gerilimin temelinde, Papa Leo’nun 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşına açık şekilde karşı çıkması yer alıyor.

TRUMP: "KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VER!"

Kendisi de bir ABD vatandaşı olan Papa, Trump’ın bu ay İran medeniyetini yok etme tehdidini 'kabul edilemez' olarak nitelendirmişti. Ayrıca ABD’de göçmenlere yönelik politikaların da yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Trump, paylaşımında Papa’ya yönelik sert ifadelerini sürdürerek, “Leo’nun Papa olarak kendine çeki düzen vermesi gerekiyor” dedi.

ABD Başkanı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ise Papa için “Büyük bir hayranı değilim” ifadelerini kullandı.

"İNCİL'İN İSTİSMARI DOĞRU DEĞİL"

Öte yandan, Vatikan lideri Papa Leo, ABD Başkanı Donald Trump’ın sert sözlerinin ardından savaşa karşı konuşmaya devam edeceğini açıkladı.

Reuters’a konuşan Papa Leo, Cezayir’e giden papalık uçağında yaptığı açıklamada, “Onunla tartışmaya girmek istemiyorum. Ancak İncil’in mesajının bazı kişiler tarafından kullanıldığı şekilde istismar edilmesi doğru değil” dedi.

PAPA'DAN 'SUSMAYACAĞIM' MESAJI

Papa, savaş karşıtı tutumunu sürdüreceğini vurgulayarak, “Barışı teşvik etmek, diyalogu güçlendirmek ve devletler arasında çok taraflı ilişkiler kurarak sorunlara adil çözümler bulmak için savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Bugün dünyada çok fazla insan acı çekiyor. Çok sayıda masum insan öldürülüyor. Birilerinin ayağa kalkıp daha iyi bir yol olduğunu söylemesi gerekiyor,” diyen Papa, rolünün siyasi olmadığını özellikle vurguladı.

Papa, Reuters'a demecinde, “Kilisenin mesajı, benim mesajım, İncil’in mesajı nettir: ‘Ne mutlu barış yapanlara.’ Ben kendimi bir siyasetçi olarak görmüyorum” dedi.