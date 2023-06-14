Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:03

Güncelleme: 14.06.2023 - 10:03

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Miami’de bulunan Wilkie D. Ferguson Adliyesi’nde malikanesinden bulunan gizli belgeler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşmasına katılan ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaklaşık 45 dakika süren duruşmada Trump, hakkındaki 37 suçlamanın tümünü reddetti.

Mahkeme Trump’a yurtdışı seyahat yasağı getirmezken, aynı davada 6 suçtan yargılanan yardımcısı Walt Nauta ile dava hakkında görüşmesini yasaklandı.



Trump’ın konvoyu adliyeden ayrılmasının ardından Little Havana'daki ünlü bir Küba restoranı olan Cafe Versailles'da durdu. Trump destekçileri, yarın 77 yaşına girecek olan Trump’ın doğum gününü kutladı.



Trump’ın Miami Uluslararası Havalimanı'na geçerek, buradan ilerleyen saatlerde miting düzenleyeceği New Jersey’e gitmesi bekleniyor.



Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı adliye önündeki bir gösterici, çıkışı sırasına Trump'ın konvoyuna doğru ilerledi. Gösterici, polis tarafından gözaltına alındı.

TRUMP’IN MALİKANESİNDE GİZLİ BELGELER BULUNMUŞTU

Trump’ın Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait yaklaşık 100 gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump’a 37 ağır suçlama yöneltilmiş, Trump’ın belgeleri banyo, balo salonu, kiler, ofis ve yatak odası dahil olmak üzere malikanesinin birçok odasında sakladığı belirtilmişti.

İddianamede, Trump’ın yetkisi olmayan şahıslara ABD askeri operasyonları hakkında gizli belgeler gösterdiği ifade edilmiş, bu belgeler arasında başka bir ülkeye yönelik "saldırı planı" yer aldığı belirtilmişti. 31 suçlamanın ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanmasına ilişkin olduğu kaydedilen iddianamede, diğer suçlamaların ise komplo kurmak, belgelerin geri alınmasını engelleme ve yalan beyanlarda bulunma olarak açıklanmıştı.



TRUMP DAHA ÖNCEDE HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Trump, 4 Nisan’da New York’ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmıştı. Trump, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti.

