Trump üçüncü azil girişimiyle karşı karşıya

Yayınlanma: 30.04.2025 - 14:53

Güncelleme: 30.04.2025 - 14:53

ABD’nin eski başkanı Donald Trump hakkında üçüncü bir azil süreci ihtimali yeniden gündeme geldi.

Axios’un haberine göre, Trump’ın danışmanları, Demokratların 2026 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu yeniden elde etmesi durumunda, yeni bir azil girişimine karşı hazırlık yapıyor.

Trump, ilk başkanlık döneminde iki kez azil süreciyle karşı karşıya kalmıştı. Aralık 2019’da “görevi kötüye kullanmak” ve “Kongre’yi engellemek”, Ocak 2021’de ise 6 Ocak Kongre baskını sonrası “ayaklanmaya teşvik” suçlamalarıyla Temsilciler Meclisi’nde azledilmişti. Ancak her iki süreç de Senato’da gereken üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için görevden alınma ile sonuçlanmamıştı.

Axios’a konuşan Trump’ın baş anketçisi John McLaughlin, 2026’da Temsilciler Meclisi’nin Demokratların eline geçmesi halinde azil sürecinin “neredeyse kesin” olduğunu belirtti.

McLaughlin, “Ara seçimleri kaybedemeyiz” derken, Cumhuriyetçilerin Trump’ın 2017’deki vergi indirimlerini kalıcı hale getirmesi gerektiğini vurguladı:

“Bu yasalar geçmeden durgunluk kaçınılmaz olur.”

DEMOKRATLARDAN PEŞ PEŞE AZİL HAMLELERİ

Demokrat vekiller, şimdiden yeni bir azil süreci için adımlar atıyor.

Michigan Temsilcisi Shri Thanedar, bu hafta başında Trump hakkında yedi maddelik bir azil önergesi sundu.

Önergede, “adaleti engelleme, yetkiyi kötüye kullanma, rüşvet, yolsuzluk ve anayasal yetkiyi gasp” suçlamaları yer alıyor.

Thanedar, Trump’ın “başkanlık yapmaya uygun olmadığını” ve ABD demokrasisi için “açık ve mevcut bir tehlike” teşkil ettiğini ifade etti.

Öte yandan, Teksaslı Demokrat Temsilci Al Green de bu ayın başında, “Trump bu görevi hak etmiyor” diyerek 30 gün içinde azil süreci başlatacağı sözünü verdi.

Cumhuriyetçi stratejistler, olası bir Demokrat çoğunluk ihtimaline karşı hızla karşı planlarını devreye sokuyor.

Trump’ın 2017’de yürürlüğe koyduğu vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesi ve yeni vergi teşviklerinin seçimler öncesinde geçirilmesi için Kongre’de yoğun bir mesai yürütülüyor.

AZİL SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

ABD Anayasası’na göre, Temsilciler Meclisi basit çoğunlukla başkanı azledebilir.

Ancak bu kararın geçerli olması için süreç Senato’ya taşınıyor ve burada üçte iki çoğunlukla mahkûmiyet kararı alınması gerekiyor.

Trump, önceki iki azil sürecinde de Senato’da bu çoğunluk sağlanamadığı için görevine devam etmişti.

Axios’a konuşan bir Trump danışmanı, önceki azil süreçlerinin “hiçbir işe yaramadığını” belirtti.

Beyaz Saray ise Demokratların yeni girişimlerini “siyasi amaçlı ve etkisiz” olarak nitelendiriyor.