Trump yönetimi esneklik gösterdi: ABD otomobil tarifelerinde değişiklik!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 14:21

Güncelleme: 29.04.2025 - 14:21

ABD Başkanı Donald Trump, dünya genelinde ticareti olumsuz etkileyen gümrük vergileriyle ilgili yeni bir adım attı. ABD, otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmek amacıyla harekete geçmeye karar verdi. Trump’ın, uyguladığı otomotiv tarifelerinin etkisini yumuşatması, yabancı yapımı araçlara yönelik tarifelerin üst üste binmesini engellemesi ve ABD’de üretilen araçlarda kullanılan yabancı parçalara yönelik vergileri azaltması bekleniyor.

BU ADIM GERİYE DÖNÜK OLACAK

Konuya yakın kaynaklara göre, bu adım geriye dönük olacak. Bu, otomobil üreticilerinin önceki dönemlerde ödedikleri vergiler için geri ödeme alabilecekleri anlamına geliyor. Yüzde 25’lik yabancı yapımı bitmiş araç tarifesi, bu ayın başında yürürlüğe girmişti.

OTOMOBİL PARÇALARINDAKİ TARİFE DE DEĞİŞECEK

Yönetim, 3 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi beklenen yabancı otomobil parçalarına yönelik yüzde 25’lik tarifeyi de değiştirecek. Otomobil üreticileri, ABD yapımı bir arabanın değerinin yüzde 3,75’i kadar geri ödeme alabilecek. Bu oran ikinci yılda yüzde 2,5’e düşecek ve sonrasında tamamen kaldırılacak.

ESNEKLİK GÖSTERİLEN SON ADIM

Bu hamle, Trump yönetiminin tarifeler konusunda esneklik gösterdiği son adım oldu. Söz konusu vergiler, finans piyasalarında kargaşa yaratmış, işletmeler için belirsizlik doğurmuş ve keskin bir ekonomik yavaşlama korkusunu tetiklemişti.