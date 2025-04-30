Beyaz Saray’dan kripto hamlesi: Trump’ın stratejisi Bitcoin’i hareketlendirdi!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 12:09

Güncelleme: 30.04.2025 - 12:09

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminin ilk 100 günü, kripto para piyasasında dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Görev süresinin başında yaptığı açıklamalar ve attığı adımlarla gündem olan Trump, başkanlık döneminin ilk günlerinden itibaren dijital varlıklarla ilgili söylemleriyle öne çıktı.

Başkanlık adaylığı sürecinde kripto paralara olumlu yaklaşımıyla bilinen Trump, ABD’yi bu alanda küresel bir merkez yapma sözü vermişti. Göreve gelmesinin ardından Bitcoin yükselişe geçerken, altcoin piyasasında da güçlü hareketlilik yaşandı.

KABİNEYE 'KRİPTO DOSTU' İSİMLER GİRDİ

Trump’ın kabinesinde görev alan bazı isimlerin, kripto para sektörüne yakınlığı dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı’na Howard Lutnick, Hazine Bakanlığı’na ise Scott Bessent getirildi. Kripto para piyasasına yönelik sert tutumlarıyla bilinen SEC Başkanı Gary Gensler'in yerine ise Paul Atkins atandı. Ayrıca Trump, Beyaz Saray bünyesinde kurulan Yapay Zekâ ve Kripto Bölümünün başına David Sacks’ı görevlendirdi.

STRATEJİK REZERV KARARI MASADA

Başkanlık görevine başlamasından kısa bir süre sonra Trump, dijital varlıkların teşviki ve ulusal çapta bir kripto rezervi oluşturulmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Bu rezervin, devletin el koyduğu kripto varlıklar üzerinden oluşturulacağı ve halkın üzerine mali yük getirmeyeceği belirtildi. Trump ayrıca, rezervlerde Bitcoin’in yanı sıra Ethereum, Ripple, Solana ve Cardano gibi projelere de yer verileceğini açıkladı.

BEYAZ SARAY KRİPTO ZİRVESİ DÜZENLEDİ

Trump yönetimi, görev süresinin ilk 100 gününde Beyaz Saray’da tarihte ilk kez bir kripto para zirvesi düzenledi. Başkan Trump liderliğindeki zirvede bakanlar, sektör temsilcileri ve yatırımcılar bir araya geldi. Trump, ABD hükümetinin elindeki Bitcoin varlıklarının ciddi bir rezerv potansiyeli sunduğuna dikkat çekerek bu alandaki yasal düzenlemelerin destekleneceğini belirtti.

YÖNETİMİN YAKLAŞIMI PİYASAYI ETKİLEDİ

Trump, başkanlığa seçilmeden önce kendi adını taşıyan bir kripto para projesi başlatarak yatırımcılara yönelik etkileşimlerini artırmıştı. Öte yandan, ailesi ve şirketleri üzerinden yürütülen World Liberty Finance isimli girişim de kripto dünyasıyla bağlantılı.

Trump’ın piyasaya yönelik olumlu tavrı, düzenleyici kurumların adımlarında da etkisini gösterdi. SEC, daha önce açtığı bazı davaları geri çekerken, eyaletler bazında Bitcoin’in stratejik rezerv olarak kullanılması yönünde girişimler başladı. Arizona bu konuda ilk adımı atan eyalet oldu.

FİYATLAR YÖNÜNÜ AŞAĞI ÇEVİRDİ

Tüm bu olumlu adımlara rağmen kripto para fiyatlarında zamanla düşüşler yaşandı. Göreve başlandıktan sonra rekor seviyeye ulaşan Bitcoin, ilerleyen süreçte değer kaybetti. Ethereum başta olmak üzere altcoin piyasasında da ciddi gerilemeler görüldü. Bu düşüşte, ABD’nin uygulamaya koyduğu yeni ticaret tarifeleri, Çin ile yaşanan ekonomik gerilim ve küresel belirsizlikler etkili oldu.