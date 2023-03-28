Trump, Ukrayna'daki savaşın hemen sona ermesi gerektiğini söyledi

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:11

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 11:11

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin FoxNews'e değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, savaşın "hemen şimdi sona ermesi gerektiğini" belirterek, başkan olması durumunda "24 saat içinde bir çözüme ulaşmaya hazır olduğu" görüşünü yineledi.

Trump, "Bu inanılmaz, (iktidarda) ne yaptığını bilmeyen insanlar var. Ancak (anlaşmazlık) çözülmezse, bunu 24 saat içinde Putin ve Zelenski ile birlikte kendim çözeceğim. Çok basit bir müzakere olacak ama nasıl olacağını açıklamayacağım" dedi.

Trump, savaşın, 2024'teki "ABD başkanlık seçimleri sonrasına kadar çözülemeyebileceğini" ve Biden yönetiminin politikalarının bir "üçüncü dünya savaşı" tehdidi oluşturduğunu öne sürdü.

Trump ayrıca, "Hala bir buçuk yıl var, çok uzun bir zaman. Bu süre zarfında neler olabileceğini hayal bile edemiyorum. Sonuç olarak savaşın durması gerekiyor, çünkü Ukrayna yok ediliyor" diye konuştu.