Trump 1,5 milyon dolar bağış topladı

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 17:53

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 17:53

Donald Trump'ın güçlü bağış toplama kampanyasının, 18 Mart'ta "tutuklanmasının" eli kulağında olduğunu ilan etmesinden bu yana 1,5 milyon dolardan fazla para topladığı bildirildi.

Trump'ın Truth Social'da sabah erken saatlerde yaptığı ve Florida'da yer alan Mar-a-Lago yerleşkesindeki bazı danışmanlarını şaşırttığı söylenen duyuru, sonraki günlerde bir medya çılgınlığını körükledi. The Independent'ın daha önce bildirdiği gibi eski ABD Başkanı'yla ilişkili siyasi eylem komiteleri, Trump'ın iddialarına verilen tepkilerden ve manşetlerden yararlanarak Trump'ın destekçilerine, 2024 başkanlık kampanyasına katkıda bulunmaya çağıran mesajlar gönderdi.

The Washington Post'a göre Trump'ın danışmanları sağcı medya kuruluşlarının yaptığı haberlerden faydalanmaya çalışırken, bu çabalar 1,5 milyon dolardan fazla net kazanç sağlamış gibi görünüyor.

Hakkındaki iddianamenin hazırlanmasının ve tutuklanmasının an meselesi olduğunu düşünen Trump, destekçilerinden tekrar tekrar bunları "protesto" etmelerini talep etti. Trump'ın iddiası ve bu talepleri görünüşe göre Manhattan'daki New York Bölge Başsavcısı'nın kendisine karşı yasal suçlamalar hazırladığına dair haberleri yorumlamasına dayanıyordu. Eski ABD Başkanı'nın ekibi daha sonra Trump'ın savcılardan herhangi bir duyum almadığını açıkladı.

Ancak Trump'ın paylaşımları kışkırtıcı söylemlerle huzursuzluk alevlerini körüklerken, müttefikleri Trump'ın savunmasına koştu ve Manhattan Bölge Başsavcısı'nın bürosunun siyasi nedenli bir soruşturma yürüttüğünü iddia ederek onun adına hücuma geçti.

Trump'ın 2024 kampanyasına para toplamak için kullandığı siyasi zulüm anlatısı, geçen yıl federal kolluk güçlerinin Mar-a-Lago'daki evini aramasının ardından bağış toplama ekibinin kullandığı benzer taktikleri ve 2020 Başkanlık Seçimleri'ni tersine çevirmeye yönelik düzmece girişimlerini yansıtıyor.

15 Kasım 2022'de kampanyasını resmen başlatmasından sonraki 6 haftada, Trump'ın kampanya ekibi neredeyse 9,5 milyon dolar topladı. Bu, 2024 seçimlerine yönelik duyurusundan önceki 6 haftada, Trump'la ilişkili kuruluşların topladığı yaklaşık 11,8 milyon dolardan daha az bir miktar. Yine de eski lider, kampanyasını finanse edecek onlarca milyon dolar topladı.

ABD Kongre Binası'na yapılan saldırıyı soruşturan Temsilciler Meclisi'nin seçilmiş komitesi, Trump'ın bağış toplama ekibinin yalnızca 2020'deki Seçim Günü'nden sonraki ilk haftada 100 milyon dolardan fazla para topladığını bildirmişti.

Komite, Trump'ın kampanya ekibinin ve müttefiklerinin, 2020 Başkanlık Seçimleri'nin kendisinden çalındığı yönündeki asılsız iddialarıyla 250 milyon dolar topladığını tespit etmişti. Panelin üst düzey soruşturma avukatı Amanda Wick, geçen yıl Trump'ın kampanyasının "sahte seçim iddialarını para toplamak için kullandığını ve destekçilerine bu fonun var olmayan bir seçim hilesiyle mücadele etmek için kullanılacağını söylediğini" belirtmişti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Ağustos 2022'de FBI'ın Trump'ın Mar-a-Lago yerleşkesinde yaptığı aramayı takiben, kampanya ekibinin topladığı bağışların, aramadan en az iki gün sonra 1 milyon doları aştığı bildirilmişti.