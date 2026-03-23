Trump 'üst düzey isimle görüştük' dedi: İran'dan yalanlama geldi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Sözcüsü Bekayi, “ABD ile müzakere yapılmadı” açıklamasında bulundu.

Kalibaf, "İran halkı, saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Bu hedef gerçekleştirilene kadar tüm İranlı yetkililer, yüce liderlerinin ve halkının arkasında kararlılıkla duruyor. ABD ile müzakere yapılmadı, sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail’i saplandığı çıkmazdan kurtulmak için kullanılmakta" dedi.

'ABD, GÖRÜŞME TALEP ETTİ' İDDİASI

Adı açıklanmayan üst düzey İranlı bir yetkili ise ABD’nin geçtiğimiz cumartesi günü İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir görüşme talep ettiğini öne sürdü.

Yetkili, İran yönetiminin henüz bu talebe yanıt vermediğini, talebin İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından da henüz değerlendirmeye alınmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süren çatışmayı sona erdirmek amacıyla Tahran yönetiminden “üst düzey bir isimle” temas halinde olduklarını öne sürmüş ve ABD ve İran arasında 15 anlaşma noktasına ulaşıldığını söylemişti.

Trump, “Eğer bu taahhütler hayata geçirilirse, sorunları ve çatışmayı çok büyük ölçüde sona erdirecek” demişti.