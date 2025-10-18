Trump: Venezuela denizaltısını vurduk

Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD donanmasına ait unsurların Venezuela'ya ait bazı tekneleri "uyuşturucu taşıdıkları" gerekçesiyle hedef almasına ilişkin soruları cevaplarken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini suçladı.

ABD Başkanı, Venezuela açıklarında bir denizaltıyı hedef aldıklarını ve bunun tamamen uyuşturucu kaçakçılığı için yapıldığını savundu.

ABD'nin vurduğu bu denizaltıda ve diğer teknelerde bulunan kişilerin masum olmadığını savunan Trump, bu insanların tamamının uyuşturucu kaçakçılığı yapan kimseler olduğunu ileri sürdü.

Trump, ABD'nin artan baskısı karşısında Maduro'nun kendilerine bazı teklifler gönderdiğini de savunarak, "O, her şeyi teklif etti. Neden biliyor musunuz; çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile uğraşmak istemiyor" diye konuştu.