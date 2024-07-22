Trump: Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu
ABD eski Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, adaylıktan çekilen ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘çekildiğini unuttuğunu’ söyledi.
ABD eski Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, adaylıktan çekilen ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘çekildiğini unuttuğunu’ söyledi.
ABD Başkan adayı Trump, yaptığı açıklamada, “Yeni bir gün ve Joe Biden dün yarışı bıraktığını hatırlamıyor. Kampanya programını talep ediyor ve Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile 3. Dünya Savaşı'nın olası başlangıcına ilişkin görüşmeler ayarlıyor. Biden 'keskin, kararlı, enerjik, öfkeli ve gitmeye hazır” dedi.
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