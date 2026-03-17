Trump yönetiminde İran krizi: ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent istifa etti

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent, İran savaşına karşı çıktığını belirterek görevinden istifa etti.

Kent, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, savaşı “vicdanen destekleyemediğini” ifade etti.

Kent açıklamasında, İran’ın ABD için “yakın ve acil bir tehdit oluşturmadığını” savundu.

Savaşın başlatılmasına ilişkin değerlendirmesinde ise, “Bu savaşın İsrail ve ABD’deki güçlü lobisinin baskısıyla başlatıldığı açık” ifadelerini kullandı.

Kent, Trump’a yazdığı ve sosyal medyada da paylaştığı mektupta şunları kaydetti:

“Uzun uzun düşündükten sonra, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü görevimden bugün itibariyle istifa etmeye karar verdim. Vicdanım el vermediği için İran’da devam eden savaşı destekleyemem. İran, ülkemiz için acil bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail’in ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır. 2016, 2020 ve 2024 seçim kampanyalarında savunduğunuz ve ilk döneminizde hayata geçirdiğiniz değerleri ve dış politika ilkelerini destekliyorum. 2025 yılının Haziran ayına kadar, Orta Doğu'daki savaşların Amerika'yı vatanseverlerimizin değerli canlarından mahrum bırakan ve ülkemizin zenginliğini ve refahını tüketen bir tuzak olduğunu anlamıştınız.

İlk yönetiminizde, bizi bitmeyen savaşlara sürüklemeden askeri gücü kararlı bir şekilde nasıl kullanacağınızı, modern dönemdeki herhangi bir başkanından daha iyi anlamıştınız. Bunu, Kasım Süleymani'yi öldürerek ve IŞİD'i yenerek kanıtladınız. Bu yönetimin başlarında, üst düzey İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili üyeleri, “Önce Amerika” platformunuzu tamamen baltalayan ve İran'la savaşı teşvik etmek için savaş yanlısı duygular uyandıran bir dezenformasyon kampanyası başlattılar. Bu yankı odası, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri için acil bir tehdit oluşturduğuna ve şimdi saldırırsanız hızlı bir zafere giden net bir yol olacağına inanmanız için sizi aldatmak amacıyla kullanıldı. Bu bir yalandı ve İsraillilerin, ülkemize binlerce en iyi erkek ve kadının hayatına mal olan felaket Irak savaşına bizi sürüklemek için kullandıkları taktiğin aynısıydı. Bu hatayı bir daha yapamayız.

11 kez savaş görevine gönderilmiş bir gazi ve İsrail’in kışkırttığı bir savaşta sevgili eşim Shannon’ı kaybeden bir 'Altın Yıldız' eşi olarak, Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan ve Amerikan vatandaşlarının hayatlarının bedelini haklı çıkarmayan bir savaşta gelecek nesli savaşmaya ve ölmeye göndermek konusunda destek veremem. İran'da ne yaptığımızı ve bunu kimin için yaptığımızı düşünmenizi diliyorum. Cesur adımlar atmanın zamanı şimdi. Rotayı tersine çevirip ülkemiz için yeni bir yol çizebilir ya da çöküşe ve kaosa doğru daha da kaymamıza izin verebilirsiniz. Kartlar sizin elinizde. Yönetiminizde ve büyük ülkemize hizmet etmek benim için bir onurdu.”

Kent’in istifası, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran politikalarına yönelik nadir üst düzey eleştirilerden biri olarak değerlendiriliyor.

Joe Kent, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevine geçen yıl Temmuz ayında Senato’da 52’ye karşı 44 oyla onaylanarak atanmıştı.

NCTC, ABD’nin terör tehditlerini analiz eden ve önleyici çalışmalar yürüten en kritik kurumlarından biri olarak biliniyor.

JOE KENT'İN KARİYERİ

Kent, Trump yönetimine katılmadan önce Washington eyaletinde iki kez Kongre seçimlerine aday olmuş ancak başarılı olamamıştı. Askeri geçmişi bulunan Kent, Yeşil Bereli olarak 11 görevde yer aldıktan sonra CIA’de çalışmıştı.

Bazı kaynaklar Kent’in aşırı sağ gruplarla bağlantılarına da dikkat çekiyor.

Kent’in istifası, ABD içinde İran savaşına yönelik görüş ayrılıklarının derinleştiğine işaret ederken, önümüzdeki süreçte Washington’daki siyasi tartışmaları artırabileceği değerlendiriliyor.