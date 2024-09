Trump, Zelenski ile görüştü: 'Putin ile iyi ilişkilerim var...'

Yayınlanma: 28.09.2024 - 09:13

Güncelleme: 28.09.2024 - 09:13

Eski ABD Başkanı Trump, New York'ta ağırladığı Zelenski ile yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Trump ile Zelenski, bölgedeki son duruma ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğine ilişkin detayları ele alacaklarını belirtti.

Önceki açıklamalarında mevcut Joe Biden yönetimini "Ukrayna savaşında boşuna para harcamakla" eleştiren ve başkan olması halinde kısa sürede savaşı bitirebileceğini iddia eden Trump, bir kez daha başkan seçilmesi halinde savaşı sona erdirebileceğini dile getirdi.

"PUTİN İLE İYİ İLİŞKİLERİM VAR"

Trump, "İki tarafla da yakından çalışacağız ve bir anlaşmaya varılması için uğraşacağız. Ukrayna ile çok iyi ilişkilerimiz var ve tabii bildiğiniz gibi Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile de iyi ilişkilerim var. Eğer kazanırsam bu konuyu çok hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

Zelenski de New York'taki temasları kapsamında ABD Başkanı Biden ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in dışında Trump ile de görüşmek istediğini, böylelikle her iki başkan adayı ile de bir araya geldiğini anlattı.

Savaşın bitmesine yönelik Trump ile birçok alt başlığı ele alacaklarını söyleyen Zelenski, "Ukrayna'daki savaşın durdurulması noktasında ortak bir yaklaşımımız var ve Putin kazanamaz. Ukrayna galip gelmeli, ben de bu konudaki detayları sizinle ele almak istiyorum" dedi.