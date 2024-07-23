Yayınlanma: 23.07.2024 - 11:06

Güncelleme: 23.07.2024 - 11:06

Cumhuriyetçi Parti üyesi olan selefi Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde Biden'a karşı kaybettikten sonra, üst üste ikinci bir dönem için yeniden seçime girecek. Peki, ABD seçimleri ne zaman yapılacak? ABD Başkan adayları kim?

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir sonraki başkanlık seçimi 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.. Bu seçimde, seçmenler başkan ve başkan yardımcısını dört yıllık bir dönem için seçeceklerdir. Başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte, adaylar belirlenmek üzere eyaletler arası ön seçimler ve parti kongreleri düzenlenecek.

Seçim Günü: 5 Kasım 2024'te oy verme işlemleri yapılacak ve sonuçlar gece geç saatlerde veya sonraki günlerde açıklanacak.

Yemin Töreni: Seçilen başkan ve başkan yardımcısı, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek görevlerine başlayacak.

ABD BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ve ABD Başkanı Biden 12 Mart'ta sırasıyla Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin delegelerinin çoğunluğunu elde etti. Trump'ın adaylığı 15 Temmuz'da onaylandı.

Robert F. Kennedy Jr. 1992 seçimlerinde bağımsız olarak yarışan Ross Perot'tan bu yana en yüksek oy alan üçüncü parti başkan adayı olarak ortaya çıktı.

Ağustos ayında ise ABD'de başkan adayları resmi olarak açıklanacak.

BİDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Seçim yarışından çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.