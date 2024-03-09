Trump'ı 'barış' lideri olarak niteledi: Bugün olsaydı savaş olmazdı

Yayınlanma: 09.03.2024 - 14:29

Güncelleme: 09.03.2024 - 14:32

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin tüm dünya için daha iyi olacağını çünkü onun başkanlığı döneminde Orta Doğu ve Ukrayna'da çatışma yaşanmadığını söyledi.

Trump'ın, geçtiğimiz gün kendisini davet ettiğini hatırlatan Orban, şunları kaydetti:

"Başkan Trump bir barış başkanıydı. Dünyada saygı görüyordu ve bu sayede barış için gerekli koşulları yarattı. Onun başkanlığı döneminde Orta Doğu'da ve Ukrayna'da barış oldu. O hala ABD Başkanı olsaydı bugün de savaş olmazdı. Barış isteyen dünya liderleri olduğu zaman barışın da olacağı konusunda mutabık kaldık. Macaristan'ın da bu ülkeler arasında yer almasından gurur duyuyorum."

Orban, Macaristan ile ABD arasındaki ticaret hacminin dokuz milyar doları aştığını, ancak Budapeşte'nin Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde "Macar-Amerikan ticari ilişkilerinde yeni bir ivme" beklediğini söyledi.

Orban, "Amerika'da kampanya tüm hızıyla devam ediyor, hatta daha da ileriye taşındı. Amerikalıların kendi kararlarını vermeleri gerekiyor. Biz Macarlar da dürüstçe kabul etmeliyiz ki Başkan Donald Trump'ın geri dönmesi dünya için daha iyi olacağı gibi Macaristan için de daha iyi olacaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Orban ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Trump'ın resmi sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin her iki ülkenin egemenliğini koruması için kritik önemde olan sınır güvenliğinin önemi de dahil Macaristan ve ABD'yi ilgilendiren çeşitli konuları ele aldığı kaydedildi.