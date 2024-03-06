Süper Salı ön seçimlerine Biden ve Trump damga vurdu, Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley yarıştan çekildi

Başkanlık yarışında Donald Trump'ın tek ciddi rakibi olarak görülen Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 06.03.2024 - 19:36
Süper Salı ön seçimlerine Biden ve Trump damga vurdu, Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley yarıştan çekildi
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ABD'de Kasım ayında yapılacak Başkanlık Seçimleri öncesinde milyonlarca seçmen ön seçimlerde oy kullandı. En fazla eyalette ön seçime gidilen ve 'Süper Salı' adıyla bilinen 5 Mart'ta Cumhuriyetçi Parti 15, Demokrat Parti ise 16 eyalette ön seçim yaptı.

Seçimlerde Başkan Biden ile eski Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmak için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump zafer elde etti.

Vermont'taki Cumhuriyetçi yarıştan galip çıkan Trump'ın adaylıktaki rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı.

Haley Güney Carolina'nın Charleston kentinde yaptığı açıklamada, seçim kampanyasına son verdiğini duyurdu ancak bazı beklentilerin aksine Trump'a destek açıklamadı.

"UMARIM BUNU YAPABİLİR"

"Partimiz seçmenlerinin ve bunun ötesinde kendisini desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'a kalmış. Umarım bunu yapabilir" dedi.

Haley'nin çekilmesiyle Trump, Cumhuriyetçilerin yarıştaki tek aday adayı olarak kaldı.


BBC Türkçe
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