Trump'ı mahkemelik eden Daniels konuştu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:59

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 10:59

Stormy Daniels, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "sus payı" davasının ardından açıklamalarda bulundu.

Daniels, Trump'ın 34 maddelik suçlamalarına ilişkin "sorumlu tutulmasını" istediğini ancak hapse girmesi gerektiğine inanmadığını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, 44 yaşındaki Daniels, "Bana karşı işlediği suçların hapsedilmeye değer olduğunu düşünmüyorum. Yaptığı diğer şeylerin ise, eğer suçlu bulunursa, kesinlikle hapsedilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Trump'ın avukatından "sus payı" 130 bin dolar aldığını ileri sürerek Trump'ı mahkemelik eden Daniels, Trump'ın mahkemeye çıktığını görünce "şok olduğunu" söyledi ve "Hesap vermeyerek paçayı kurtaracağını düşünmüştüm" açıklamasında bulundu

Daniels, Trump'ın mahkeme çıkmasına ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Kral tahttan indirildi. Artık dokunulmaz değil. Kimse dokunulmaz olmamalı, görev tanımınızın ne olduğu önemli değil. İsterseniz başkan olun, eylemlerinizden sorumlu tutulmalısınız"

Daniels, ifade vermeye çağrılmayı "dört gözle bekleyeceğini" söyledi ve ekledi:

"Beni çağırıp kürsüye çıkarmalarının hikayemi ve kim olduğumu meşrulaştıracağını düşünüyorum. Eğer çağırmazlarsa, sanki beni saklıyorlarmış gibi hissedeceğim"

Daniels ayrıca, düzenli olarak ölüm tehditleri aldığını da belirtti.