Trump'ın adayı Mehmet Öz, federal sağlık kurumu direktörlüğü için Senatodan onay aldı

Senatoda yapılan oylamada, 53 'evet' oyuna karşı 45 'hayır' oyu alan Öz, CMS Direktörlüğüne getirildi.

Ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

Medicare ve Medicaid, Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık hizmeti sunumunda çok önemli rol oynayan iki büyük kamu sigortası programıdır. Her ikisi de federal hükümete bağlı olan Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) tarafından yönetilir. Bu kurum ise Amerikan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na (U.S. Department of Health and Human Services – HHS) bağlıdır.

MEDICARE NEDİR?

Medicare, özellikle yaşlılar ve bazı engelli bireyler için sağlık sigortası sağlayan bir federal sağlık programıdır. 65 yaş ve üzerindeki tüm ABD vatandaşları ya da daimi oturma izni olanlar bu programdan yararlanabilir. Ayrıca 65 yaşın altında olup kalıcı engeli olan ya da son dönem böbrek yetmezliği gibi özel sağlık durumu bulunan kişiler de Medicare kapsamına girer.

Program dört ana bölümden oluşur: hastane masraflarını kapsayan Part A, doktor hizmetleri ve ayakta tedavi gibi masrafları kapsayan Part B, özel sigorta şirketlerinin sunduğu bir paket olan Part C ve reçeteli ilaçları kapsayan Part D.

MEDICAID NEDİR?

Medicaid ise düşük gelirli bireyler ve aileler için sağlık hizmeti sağlayan bir programdır. Hem federal hükümet hem de eyaletler tarafından ortaklaşa yürütülür. Programdan düşük gelirli bireyler, aileler, hamile kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler yararlanabilir. Medicaid’in kapsamı, hizmetleri ve gelir sınırları eyaletlere göre değişebilir çünkü eyalet yönetimleri bu konuda geniş yetkilere sahiptir.

Her iki program da Amerikan sağlık sisteminde merkezi bir rol oynar. Milyonlarca Amerikalı sağlık hizmetine bu iki program sayesinde erişebilmektedir. 2024 itibarıyla Medicare yaklaşık 65 milyon kişiye, Medicaid ise yaklaşık 85 milyon kişiye hizmet vermektedir.

MEHMET ÖZ KİMDİR?

Mehmet Cengiz Öz, bilinen adıyla Dr. Öz, 11 Haziran 1960 tarihinde Cleveland, Ohio, ABD'de doğmuş Türk-Amerikalı bir kalp cerrahı, televizyon sunucusu, yazar ve siyasetçidir.

Harvard Üniversitesi'nde biyoloji alanında lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Pensilvanya Üniversitesi'nde hem tıp doktoru (M.D.) hem de işletme yüksek lisansı (MBA) derecelerini aldı. 1986 yılında Columbia Üniversitesi Presbyterian Hastanesi'nde cerrahi ihtisasına başladı ve 2001 yılında burada cerrahi profesörü oldu. Kalp cerrahisi alanında birçok yenilikçi prosedür ve cihazın geliştirilmesine katkıda bulundu.

2004 yılında Oprah Winfrey'in programında düzenli olarak görünmeye başladıktan sonra geniş kitlelerce tanındı. 2009 yılında başlayan "The Dr. Oz Show" adlı televizyon programıyla sağlık ve yaşam tarzı konularında bilgi verdi. Ancak, programında bilimsel temeli olmayan bazı ürün ve tedavileri tanıtması nedeniyle tıp camiasından eleştiriler aldı.

2022 yılında Pensilvanya'dan ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Parti'den aday oldu, ancak seçimleri kaybetti. Kasım 2024'te Başkan Donald Trump tarafından Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin (CMS) başkanlığına aday gösterildi ve Nisan 2025'te Senato tarafından onaylanarak göreve başladı. Bu pozisyonda, ABD'deki sağlık sigortası programlarının yönetiminden sorumlu oldu.

Dr. Öz, Türk ve Amerikan çifte vatandaşlığına sahiptir. 1985 yılında Lisa Öz ile evlenmiş ve dört çocukları olmuştur. Ailesiyle birlikte ABD'de yaşamaktadır.