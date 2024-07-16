2016'da Trump'ı Hitler'e benzetmişti... Başkan yardımcısı adayı J.D. Vance kimdir?

Yayınlanma: 16.07.2024 - 16:30

Güncelleme: 16.07.2024 - 16:51

2016 başkanlık seçimleri öncesinde J.D. Vance, Donald Trump'a sert eleştiriler yöneltmişti. Vance, Trump'ı "idiot" olarak nitelendirmiş ve özel olarak Hitler'e benzetmişti.

Ancak, eski başkanın Vance'ı başkan yardımcısı adayı olarak seçmesiyle Ohio'lu siyasetçi, Trump'ın en sadık savunucularından biri haline geldi. Bu dönüşüm, Vance'in Trump'ın iç çemberindeki nadir figürlerden biri olmasını sağladı.

ELEŞTİRİDEN SADAKATE

Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler, "Hillbilly Elegy" adlı çok satan kitabın yazarı ve şu anda Ohio senatörü olan Vance'in, ideolojiden çok fırsatçılık tarafından yönlendirildiğini düşünüyor.

Ancak Trump ve danışmanları, Vance'in dönüşümünü samimi olarak görüyor. Vance'in siyasi inançları, Trump'ın ekonomik popülizm görüşleriyle örtüşüyor ve ikisi de Cumhuriyetçi Parti'nin eski muhafazakâr kanadıyla çelişiyor.

Vance'in, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarına karşı çıkışı, Trump'ın en muhafazakâr müttefiklerini memnun etti. Vance, Trump'ın dış politika ve ticaret konusundaki görüşlerini desteklerken, Trump da onun bu tutumlarını benimsiyor. Vance'in Ohio'daki varlığı, Trump'ın Rust Belt'teki kampanyasına katkı sağlayabilir, ancak onun muhafazakâr görüşleri, ılımlı seçmenler için caydırıcı olabilir.

SEÇİM KAMPANYASI

Vance'in Trump'a olan sadakati, 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre baskınını küçümsemesiyle de dikkat çekti. Trump'ın desteklediği 2022 Senato seçimlerinde başarıya ulaşan Vance, Trump ile yakın ilişkisini sürdürdü.

Vance, Trump ile tanıştığı 2021'den beri onunla daha da yakınlaştı ve bu ilişki, Cumhuriyetçi Parti içinde ona önemli bir yer kazandırdı.

Vance'in, Cumhuriyetçi siyaset sahnesinde yükselişi bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. Ohio'daki kürtaj hakları referandumunda aldığı tutum, onun Trump ile olan ideolojik uyumunu gösterdi.

Vance'in kurumsal Amerika'ya şüpheci yaklaşımı, gümrük tarifelerini desteklemesi ve dış müdahalelere karşı temkinli tutumu, onu yeni Cumhuriyetçi Parti'nin işçi sınıfına odaklanan önde gelen seslerinden biri yapıyor.

Senatör John Barrasso, Vance'in Amerikan ailelerinin acılarını en iyi dile getiren isimlerden biri olduğunu belirtti. Ancak bazı eleştirmenler Vance'ın Trump'ın sadece bir yankısı olduğunu savunuyor.

J.D. VANCE KİMDİR?

Ohio senatörü J.D. Vance 1984'te James David Bowman adıyla Middletown, Ohio'da dünyaya geldi. 2013 yılında Yale Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Rust Belt'teki yetiştirilme tarzını, yoksulluğu, uyuşturucu bağımlılığını ve Appalachian kültürünü anlatan 2016 tarihli anı kitabı Hillbilly Elegy ile öne çıktı.

New York Times'ın en çok satanlar listesinde yer aldı. 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri sırasında önemli ölçüde basının ilgisini çekti. Vance, 2022 Amerika Birleşik Devletleri Senatosu seçimlerinde Ohio'daki Demokrat aday Tim Ryan'ı yendi. Başlangıçta 2016 seçimlerindeki adaylığına karşı çıktığı Donald Trump'ın sonradan güçlü bir destekçisi oldu. Temmuz 2024'te Trump, Vance'i 2024 başkanlık seçimlerinde aday arkadaşı olarak seçti ve 15 Temmuz'da Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde resmen aday gösterildi.