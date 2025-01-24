ABD Başkanı Donald Trump'tan kripto para hamlesi: Bitcoin stratejik rezervi kuruluyor!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 11:11

Güncelleme: 24.01.2025 - 11:11

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü ABD'nin kripto para envanterini incelemek üzere bir dijital varlık çalışma grubunun kurulmasına karar verdi. Çalışma grubuna, temmuz ayına kadar, federal hükümetin ele geçirdiği kripto paralardan oluşan bir stratejik rezerv için kriterlerin belirleneceği bir rapor hazırlamaları talimatı verildi.

STRATEJİK REZERV NEDİR?

Stratejik rezerv, kriz anlarında kullanılmak üzere saklanan kritik bir kaynaktır. ABD'nin en bilinen stratejik rezervi, 1973-74 yıllarında Arap petrol ambargosunun ardından kurulan ve şu anda dünyanın en büyük acil ham petrol kaynağı olan Stratejik Petrol Rezervi'dir.

BITCOIN REZERVİ NASIL İŞLER?

Trump'ın perşembe günü verdiği talimat, bu stratejik bitcoin rezervinin kapsamı ve yapısı hakkında belirgin bir açıklama getirmedi. Çalışma grubunun hedefi, kolluk kuvvetleri aracılığıyla ele geçirilen bitcoin'lerden bir stok oluşturulmasını değerlendirmek. Şu anki piyasa fiyatlarıyla bu miktarın 21 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

BITCOIN REZERVİNİN FAYDALARI

Destekleyenler, bir bitcoin rezervinin ABD'nin küresel kripto para piyasasında söz sahibi olmasına yardımcı olacağını, değer kazanmaya devam edeceğini ve vergi artışı yapmadan mali açığı kapatabileceğini savunuyor. Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, bu rezervin ABD’nin borcunu yarıya indirmesine yardımcı olacağına ve doları güçlendireceğine inanıyor.

RİSKLER NELER?

Kripto para şüphecileri ise bitcoin'in sabit bir değeri olmadığı ve ABD ekonomisi için kritik bir kaynak oluşturamayacağı görüşünde. Ayrıca, kripto cüzdanlarının siber saldırılara karşı savunmasız olduğu ve bitcoin'in volatilitesinin hükümet alımlarını riske sokabileceği uyarısı yapılıyor.