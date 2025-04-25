Trump'ın bütçe kesintisi James Webb'i karanlığa gömebilir

Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:00

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın NASA bütçesindeki ciddi kesintileri gündeme alması, devrim niteliğindeki James Webb Uzay Teleskobu’nun (JWST) faaliyetlerini sona erdirebilir. 10 milyar dolar maliyetle geliştirilen teleskop, Hubble’dan 100 kat daha hassas gözlem yapabiliyor ve evrenin ilk dönemlerine dair önemli bilgiler sağlıyor.

Trump yönetiminin önerdiği planlar arasında, NASA’nın bilimsel araştırmalarından sorumlu Science Mission Directorate departmanının bütçesinin yaklaşık yüzde 50 oranında kesilmesi yer alıyor. Ayrıca ajansın üst düzey bilim insanlarının görevden alınması da kurumsal kapasiteyi zayıflatıyor.

Trump yönetiminin, JWST’nin yanı sıra, fırlatılmak üzere olan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu’nun da iptal edilebileceği belirtiliyor. Bunun yanında, diğer yeni nesil uyduların geliştirme süreçleri de bütçe daralmalarından nasibini alabilir.

Uzmanlara göre, sadece teleskoplara değil, bu sistemleri yöneten bilim insanlarına da yatırım yapılmazsa, tüm bilimsel çabalar sekteye uğrayabilir. University of Chicago'dan astrofizikçi Daniel Holz, “Bu kesintiler gerçekleşirse bilim durur” uyarısında bulundu.

Beyaz Saray’ın, yalnızca NASA değil, bilim insanlarını istihdam eden diğer federal kurumlarda da kesinti planladığı bildiriliyor. Bilim camiasında bu durumun ABD'nin teknolojik ve bilimsel liderliğine büyük darbe vurabileceği konuşuluyor.

Öte yandan, Çin ve Avrupa’daki uzay ajansları, ABD’nin bilim ve teknoloji alanındaki bu duraksamasını fırsata çevirmek üzere harekete geçmiş durumda. Bazı Amerikalı bilim insanlarının şimdiden bu bölgelere geçmeye başladığı ifade ediliyor.

Uzun vadede, bilimsel araştırmalara yönelik bu politikaların; yeni tıbbi tedavilerin geliştirilmesinden savunma sistemlerine, akıllı telefonlardan yapay zekâya kadar pek çok alanda ABD'nin küresel rekabet gücünü zayıflatabileceği belirtiliyor.