Trump'ın damadı Kushner'a protesto: Savaş çığırtkanı

Yayınlanma: 07.03.2024 - 15:17

Güncelleme: 07.03.2024 - 15:17

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre olay, Kushner'in İftira ve İnkarla Mücadele Birliğinin (ADL) düzenlediği bir konferansta yaptığı konuşma sırasında yaşandı.

Konferans sırasında izleyiciler arasında yer alan bir kadın ayağa kalkarak kürsüde konuşmasını yapan Kushner'e hitaben, "Faşist" diye bağırdı.

Kushner'e "savaş çığırtkanı" şeklinde seslenen başka bir gösterici ise "Ateşkes, hemen şimdi" şeklinde slogan attı.

Bir başka eylemci de "Filistin halkı ne olacak? Filistin halkını bombalamayı durdurmak antisemitizm değildir!" dedi.

"İsrail'e Filistinlileri bombalamaya sonlandırması" çağrısı yapan göstericiler, güvenlik güçlerince salondan çıkarıldı.