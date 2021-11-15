Trump’ın danışmanı Bannon FBI'a teslim oldu
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon, 6 Ocak’ta düzenlenen Kongre baskını ile ilgili ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle Kongre tarafından saygısızlıkla suçlanmasının ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) teslim oldu.
Geçtiğimiz hafta eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon, 6 Ocak’ta düzenlenen Kongre baskına ilişkin ifade vermeyi ve 6 Ocak baskına ilişkin soruşturmayı yürüten Meclis komitesine belge sunmayı reddetmesi nedeniyle Kongre tarafından saygısızlıkla suçlanmıştı.
TESLİM OLDU
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu faaliyetlerin her birinin cezasının en az 30 gün ile en fazla 1 yıl hapis olduğu belirtilmişti. Son suçlamaların ardından 67 yaşındaki Bannon, ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) teslim oldu.
DESTEKÇİLERİNE SESLENDİ
FBI'ın Washington DC'deki saha ofisine gelen Bannon, binaya girmeden önce sosyal medya üzerinden canlı yayında destekçilerine seslenerek, "Kimsenin her gün yaptığımız şeylerden gözünü ayırmasını istemiyorum, Hispanikler ve Afrikalı Amerikalılar yanımıza geliyor. Biden rejimini deviriyoruz. Odaklanmanızı ve mesaja bağlı kalmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.
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