Mahkemeden AKP'li Şavşat Belediyesi'ni üzecek karar

Artvin’in Şavşat Belediyesi’nde sözleşmeleri Eylül 2024’te yenilenmeyen 29 işçi, yerel mahkemede kazandıkları davanın ardından belediyenin dosyayı istinafa taşımasıyla süren süreç sonunda yeniden haklarına kavuştu.

CHP Şavşat İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Gülel, Artvin İl Genel Meclisi oturumunda söz alarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İŞLERİNE DÖNMEK İSTİYORLAR"

Gülel, şu ifadeleri kullandı:

"29 işçi işten çıkarılmıştı. İş akitleri dolması sebebiyle sonlandırılırken, o dönem Belediye Başkanı 'arkadaşlar bize bir yasal dayanak getirin, biz sizi tekrar işe başlatalım' demişti. Arkadaşlarımız işlerine dönmek istiyorlar. Şavşat’ta birlik ve beraberliğin, kardeşliğin sağlanması konusunda da bu arkadaşların işe dönüşlerine destek olursanız çok seviniriz. Gerçekten hepsi ihtiyaç sahibi çocuklar, zaten hepimiz biliyoruz. Belediyede kısıtlı imkânlarla çalışıyorlar, düşük maaşları var. Bu arkadaşlara yardımcı olmanızı rica ediyorum. Bu hem size puan kazandıracaktır çünkü belediye başkanı bizzat benim yanımda da söyledi; 'arkadaşlar, yasal dayanıklılık getirin sizi işe başlatalım.' Mahkemenin kararından daha büyük bir karar olmaz. Arkadaşlarımın böyle bir talepleri var."

Şavşat Belediyesi, yasal süre içerisinde işçileri işe başlatmazsa mahkeme kararına belirlenen tazminatı ve ücret alacağını işçilere ödeyecek.