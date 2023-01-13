Trump'ın danışmanı mahkemeye çıktı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:00

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 10:00

ABD'nin Meksika sınırında duvar inşa etmesi için milyonlarca dolar yardımda bulunan bağışçıları dolandırmakla suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'un yargılandığı dava sürüyor.

Bannon'un avukatları David Schoen ve John Mitchell, New York'taki Manhattan Yüksek Mahkemesi'nde yapılan son duruşmada, Bannon'un dava hakkında kendileri ile iletişim kurmadığını ve süreci nasıl devam ettirecekleri konusunda aşılamaz farklılıkları olduğunu belirterek davadan çekilme talebinde bulundu.

Yargıç Juan Manuel Mercan, yeni avukat bulması için Bannon'a 28 Şubat'taki duruşmaya kadar süre verdi. Bannon'un yeni bir yasal savunma ekibi bulmamakta ısrar etmesi halinde mahkeme tarafından avukat atanabileceği öğrenilirken, Bannon'un son hamlesi ile "dava sürecini yavaşlatmaya çalıştığı" şeklinde yorumlar yapıldı.

YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

7 yıl süreyle ABD Deniz Kuvvetleri'nde profesyonel asker olarak çalıştıktan sonra yatırım danışmanı, proje yöneticiliği ve film yapımcılığı gibi işler yapan Bannon, 2007’de kurduğu aşırı sağ eğilimli Breitbart News adlı internet sitesini yönetmişti.

Trump yönetiminin ilk döneminde 7 ay başkanın baş stratejisti ve başdanışmanı olarak görev alarak dünya kamuoyunda tanınır hale gelen Bannon, 2017 yazında bu görevi bırakmıştı.

Görevinden ayrıldıktan sonra Meksika sınırına duvar inşa etmek için başlatılan "We Build The Wall (Duvarı İnşa Ediyoruz)" kampanyasına sağlanan fonlar üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan Bannon, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.