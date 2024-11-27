Trump'ın dış politikadaki öncelikli hedefleri neler?

Yayınlanma: 27.11.2024 - 12:19

Güncelleme: 27.11.2024 - 12:19

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak atadığı Mike Waltz, Trump ve ekibinin dış politikadaki öncelikli hedeflerini açıkladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Waltz, ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşında çözüme odaklanacağını belirterek, şunları söyledi:

“Trump orada yaşanan katliam konusunda son derece endişeli ve bu çatışmanın sona ermesi gerektiğini düşündüğünü açıkça ifade etti. Bence şimdi soru şu, bu anlaşmayı nasıl sağlayacağız? Tüm tarafları müzakere masasına nasıl çekeceğiz, o masada kimler olacak ve sonra anlaşmanın daha geniş çerçeveleri neler olacak?”

Waltz, Rusya-Ukrayna savaşının boyutunu Birinci Dünya Savaşı ile karşılaştırdı.

Biden yönetiminin Rusya'nın savaş alanındaki ilerlemesini azaltmak için Ukrayna'nın antipersonel kara (APL) mayınları kullanmasına izin verme kararının durumu, bir “siper savaşına” dönüştürdüğünü kaydeden Waltz, şöyle devam etti:

“Savaştaki tırmanışı sorumlu bir şekilde sona erdirmemiz gerekiyor. Caydırıcılığı yeniden tesis etmeli, barışı yeniden tesis etmeli ve bu tırmanışa karşılık vermek yerine tırmanışın önüne geçmeliyiz.”

ÇİN

Çin'i, İran'dan petrol alımını azaltma konusunda görüşmelere dahil etmeyi hedeflediklerini belirten Waltz, İran'a para akışının durdurulmasının Gazze ve Ukrayna'daki çatışmaların çözümü için çok önemli olduğuna inandığını söyledi.

Waltz, Çin'in, şu anda İran'ın ABD yaptırımlarına tabi olan petrol ihracatının yüzde 90'ını satın aldığına dikkat çekti.

İRAN

Waltz, 2015'te İran, ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı “çok yumuşak” bulduğu için eleştirdi.

Waltz, İran ile gelecekte yapılacak nükleer müzakerelerde “daha sert bir tutum” sergilenmesi gerektiğini savunuyor.

İSRAİL-LÜBNAN

Waltz, İsrail ile Lübnan arasında gerçekleşen ateşkesin, Gazze'de Hamas'ı “izole edebileceğini” savundu.

Waltz'a göre, bu sayede Hamas, Trump'ın Ocak 2025'teki yemin töreninden önce kalan rehineleri serbest bırakması için baskı altına alınabilir.

Waltz ayrıca, ateşkese ilişkin, “Başkan Trump sayesinde herkes masaya oturuyor. Trump'ın büyük zaferi dünyanın geri kalanına kaosa müsamaha gösterilmeyeceği yönünde net bir mesaj gönderdi. Ortadoğu'da gerilimi azaltmaya yönelik somut adımlar görmekten memnuniyet duyuyorum. Ancak açık olalım: İran rejimi, tüm bölgeye yayılan kaos ve terörün temel nedenidir. Terörizme verdikleri desteğin statüko haline gelmesine müsamaha göstermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.