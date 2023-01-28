Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, ABD'de polis şiddeti sonrasında ülkede yaşanan protestolar ve ırkçı saldırılar nedeniyle seyahat uyarısı yaptı.

AA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 23:08
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek yurttaşlar için çeşitli uyarılar yapıldı. "Vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, yabancı düşmanı, ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında fayda görülmektedir" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Tyre Nichols isimli bir kişinin ABD'nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine ABD çapında protestolar gerçekleştirilmektedir. Öte yandan, son dönemde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığı da müşahede edilmektedir. Yaşanan protestolar uyarınca, ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı, ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ABD'deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir. ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür."


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