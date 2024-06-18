Trump’ın eski ruhani danışmanı 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti

Yayınlanma: 18.06.2024 - 17:22

Güncelleme: 18.06.2024 - 17:22

ABD’de Dallas merkezli Gateway Kilisesi’nin kurucu papazı olan Robert Morris, 1980'lerde Oklahoma'lı bir kadını 12 yaşından 16 yaşına kadar cinsel olarak istismar etmekle suçlandı. Morris, suçunu dini bir yayın organı olan Christian Post'a verdiği demeçte itiraf etti.

”İTİRAF ETTİM VE TÖVBE ETTİM”

Morris, Christian Post'a şu açıklamalarda bulundu:

"20'li yaşlarımın başındayken, kaldığım bir evde genç bir kadınla uygunsuz cinsel davranışlarda bulundum. 1987 yılının Mart ayında bu durum gün ışığına çıkarıldı, itiraf edildi ve tövbe edildi. Kendimi Shady Grove Kilisesi'nin ileri gelenlerine ve genç kadının babasına teslim ettim. Benden hizmetten çekilmemi, danışmanlık ve özgürlük hizmeti almamı istediler ve ben de bunu yaptım."

DAVA AÇILAMADI

Morris hakkında bir dava açılamadı ve kendisini suçlayan kişi yasal yollara başvurmaya karar verdiğinde, kendisine cezai ya da hukuki işlem için zaman aşımı süresinin muhtemelen dolmuş olduğu bildirildi.

Saldırıya uğrayan kadın ise Christian Post'a yaptığı açıklamada, kendisinden "genç bir kadın" olarak bahsedilmesi karşısında dehşete düştüğünü ve tekrarlanan istismarı atlatmasının onlarca yıl aldığını söyledi. Ailesinin Morris'i polisle tehdit ettiğini ve daha sonra dava açmayı düşündüğünü belirtti.

MAĞDUR KADIN ONU AFFETTİĞİNİ SÖYLEDİ

İstismar mağduru kadın, onu affettiğini ancak Morris'in bakanlığa geri dönmemesi gerektiğini söyledi.

Morris, Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası için Evanjelik danışma kuruluna atanmıştı.

Dönemin başkanı Trump, 2020 yılında Teksas'ta inanç liderleriyle yapılan bir yuvarlak masa toplantısında, biri Morris olmak üzere iki papaza etkinliğe katıldıkları için teşekkür etmişti.