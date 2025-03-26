Trump'ın işten çıkardığı memurlara istihbarat tuzağı

Yayınlanma: 26.03.2025 - 16:48

Güncelleme: 26.03.2025 - 16:48

Washington merkezli düşünce kuruluşu Demokrasiyi Savunma Vakfı’nın (FDD) 'yükselen tehditler' baş analisti Max Lesser, Çin istihbaratıyla bağlantılı paravan şirketlerin, özellikle eski kamu görevlileri ve yapay zeka araştırmacılarını hedefleyen sahte danışmanlık ve işe alım şirketlerinden oluşan geniş bir yapının parçası olduğunu belirtti.

Rapora göre, bu şüpheli ağın parçası olduğu düşünülen dört danışmanlık ve işe alım şirketi hakkında yeterli bilgi bulunmuyor. Lesser’ın yürüttüğü araştırma ve Reuters’ın elde ettiği verilere göre, bu şirketlerin bazılarının aynı sunucularda barındırılan benzer internet siteleri kullandığı ve bazı durumlarda aynı IP adreslerini paylaştığı tespit edildi.

TELEFONLAR YANITSIZ, ADRESLER SAHTE

Bu sitelerin ayrıca, şu anda çevrimdışı olan 'Semiao Intelligence' adlı bir internet hizmetleri şirketinin web altyapısını kullandığı görülüyor. Ancak Reuters, bu dört şirket ile Semiao Intelligence arasındaki ilişkinin doğasını netleştiremedi.

Reuters’ın söz konusu dört şirket ve Semiao Intelligence’a ulaşma girişimleri yanıtsız kaldı. Aramalar yanıtsız bırakıldı, e-posta adreslerine cevap gelmedi, telefon numaraları çalışmıyor, verilen adreslerin bir kısmı sahte çıktı ya da boş arazilere ait olduğu anlaşıldı. Şirketlerin LinkedIn üzerindeki iş ilanları da silinmiş durumda.

BENZER TAKTİKLER

Bu gizli ağı keşfeden ve bulgularını Reuters ile paylaşan Lesser, bu girişimlerin Çin istihbaratının geçmişteki faaliyetleriyle benzerlik taşıyan 'yerleşik taktiklerle' yürütüldüğünü vurguladı.

Lesser, "Bu faaliyetleri önemli kılan unsur, yakın dönemde toplu işten çıkarmalardan etkilenmiş eski federal çalışanların ekonomik kırılganlıklarının sömürülmeye çalışılması" dedi.

Reuters, söz konusu şirketlerin Çin hükümetiyle doğrudan bağlantılı olup olmadığını ya da gerçekten eski federal çalışanların işe alınıp alınmadığını henüz doğrulayamadı.