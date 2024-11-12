Trump'ın kabinesi şekillenmeye başladı: Adayların bazıları açıklandı
ABD'de başkan seçilen Donald Trump, kabinesinde görev vermeyi düşündüğü isimleri açıklamaya başladı.
Donald Trump, seçim kampanyasının iki direktöründen Susan Summerall Wiles’ı Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak duyurdu.
Cumhuriyetçi Parti Florida Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz'ı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak belirleyen Trump, Birleşmiş Milletler Büyükelçi adayı olarak da Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik'i gösterdi.
Donald Trump, Eğitim Bakanlığı’nı kapatarak bakanlığın kaynaklarını eyaletlere yönlendireceğini de söyledi.
Etiketler: #Donald Trump #ABD
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