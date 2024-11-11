'Trump yükselişi' sürüyor: Bitcoin rekor tazeledi

Yayınlanma: 11.11.2024 - 20:58

Güncelleme: 11.11.2024 - 21:02

Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasının ardından Bitcoin yükselişi sürüyor.

Kripto yanlısı söylemleriyle öne çıkan başkan adayı Trump'ın seçimleri önde götürmesinin ardından Bitcoin kazandığı ivmeyi sürdürdü.

84 BİN DOLAR SEVİYESİNİ AŞTI

Fed'in faiz indirimlerinin etkisiyle de değer kazanmaya devam eden Bitcoin, 84 bin dolar seviyesini aşarak 84 bin 263 dolar

ile yeni bir rekora imza attı.