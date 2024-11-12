Bitcoin Donald Trump etkisiyle tarihin en yükseğinde: Kripto dünyasında rekor yükseliş!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:55

Güncelleme: 12.11.2024 - 09:55

Bitcoin, Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından kripto para sektörüne yönelik olumlu beklentilerle hızla yükseldi ve Salı günü 90 bin dolar seviyesine yaklaşarak dikkatleri üzerine çekti. Trump’ın yönetiminin kripto dostu olacağına dair beklentiler, Bitcoin’in son bir hafta içinde en dikkat çekici yükselişlerinden birini yaşamasına neden oldu.

BİR HAFTADA YÜZDE 32 DEĞER KAZANDI

Asya piyasalarında 89 bitcoin 830 dolara kadar yükselen Bitcoin, 5 Kasım'dan bu yana yüzde 32’den fazla değer kazandı. Elon Musk’ın Tesla’sının da etkisiyle artan bu yükseliş, yatırımcıların Trump’ın yönetimi altında kripto paralara daha fazla talep olacağına inanmalarına yol açtı. Sidney’deki ATFX Global’in baş piyasa analisti Nick Twidale, “Bu sektörü güçlü şekilde desteklediği için açık bir Trump ticareti ve bu kripto paralar için daha fazla talep anlamına gelebilir” dedi.

Trump, başkanlık kampanyasında dijital varlıkları destekleyerek ABD’yi “kripto başkenti” yapmayı vaat etti. Bu vaadin nasıl ve ne zaman hayata geçeceği belli olmasa da, Bitcoin ticareti ve madenciliği üzerine spekülasyonları artırdı. Kripto para varlık yöneticisi Astronaut Capital’in baş yatırım yetkilisi Matthew Dibb, “Bu durum, diğer ülkelerin ABD'nin önüne geçmek için bitcoin almayı hızlandırmasına yol açabilir” dedi.

BITCOIN ALMAK İÇİN 2 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Bitcoin madenciliği şirketleri de bu yükselişten faydalandı. Riot Platforms, Wall Street’te yüzde 17 oranında bir artış yaşarken, diğer madenciler MARA Holdings ve CleanSpark de yüzde 30’a varan yükselişler gördü. Bitcoin yatırımcısı ve yazılım şirketi MicroStrategy, 31 Ekim ile 10 Kasım arasında bitcoin almak için yaklaşık 2 milyar dolar harcadığını açıkladı ve hisseleri yüzde 26 oranında arttı.

Kripto yatırımcıları, Trump’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler’ın artan düzenlemelerini sona erdireceği ve yeni bir kripto şirketi olan World Liberty Financial’ı tanıttığına dair umutlarını artırıyor. Dijital varlıklar piyasa yapıcısı Keyrock'un Asya-Pasifik iş geliştirme başkanı Justin D'Anethan, “Bu sadece bir fiyat dönüm noktası değil; piyasa, Bitcoin’i daha istikrarlı ve siyasi olarak tercih edilen bir varlık olarak kabul etmeye başlıyor” dedi.