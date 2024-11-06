Trump'ın oğlu, Harris ile alay etti: 'Başardık Joe'
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, sosyal medyada yaptığı yeni bir paylaşımda Kamala Harris'in 2020 yılında seçim zaferinin ardından Joe Biden'a söylediği ünlü bir sözle alay etti.
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, sosyal medyada yaptığı yeni bir paylaşımda Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in 2020 yılında seçim zaferinin ardından Joe Biden'a söylediği bir sözle alay etti.
Şubat ayında, ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçı Super Bowl sonucuyla ilgili olarak Joe Biden'ın attığı bir paylaşımı alıntılayan Trump Jr, “Başardık Joe!!!” yorumunda bulundu.
Söz konusu yorum, 2020 yılında Demokrat başkan adayı Harris'in seçim sonucunu öğrendikten birkaç dakika sonra Biden'ı tebrik etmek için aradığı viral videosundan geliyor.
Harris tarafından söylenen “Başardık Joe” yorumu, kısa sürede interneti kasıp kavuran bir akım haline gelmişti.
Etiketler: #ABD #Donald Trump #Kamala Harris
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