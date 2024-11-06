İran'dan Trump açıklaması: ABD ile yeni bir dönem mi başlıyor?

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD'deki seçim sonuçlarının, iki ülkenin genel politikasında bir değişikliğe neden olmayacağını söyledi.

İran'dan Trump açıklaması: ABD ile yeni bir dönem mi başlıyor?
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AA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 12:47

İran devlet televizyonuna göre Muhacirani, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhacirani, "ABD'deki başkanlık seçimlerinin bizimle çok bir ilgisi yok. Çünkü ABD ve İran genel politikası sabittir. Birinin yerine diğerinin gelmesiyle çok bir şey değişmeyecektir" dedi.

Donald Trump'ın zaferini ilan etmesine ilişkin ise Muhacirani, "Trump'ın yeniden kazanmasından endişelenmiyoruz. Bizim için iki aday arasında bir fark yok" ifadelerini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani, ABD seçim sonuçlarının İranlıların günlük hayatını etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.


Etiketler: #ABD #İran

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