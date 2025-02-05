Trump'ın oğlu, yasa dışı ördek avlamakla suçlanıyor

Yayınlanma: 05.02.2025 - 14:50

Güncelleme: 05.02.2025 - 14:50

İki İtalyan Yeşiller (Europa Verde/EV) partisinden iki milletvekili, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr hakkında bölgesel ve ulusal yetkilileri iddia edilen suça karşı harekete geçmeye çağıran iki ayrı soru önergesi verdi.

Soru önergeleri Veneto bölge meclisi üyesi Andrea Zanoni ve Temsilciler Meclisi üyesi Luana Zanella tarafından verildi.

Facebook paylaşımında Zanoni, Trump Jr'ın Venedik lagünündeki “Natura 2000” Avrupa Birliği koruma bölgesinde avlanırken, koruma altındaki bir tür olan ölü bir alaca ördeğin yanında dururken çekilmiş görüntülerini gördüğünü iddia etti.

Zanoni, “Videoda Trump Jr. ön planda, tüm Avrupa'da çok nadir görülen ve AB Kuş Direktifi ve İtalyan vahşi faunayı koruma yasası tarafından korunan bir ördek olan alaca bir ördek ile birlikte görülüyor. Bu hayvanın öldürülmesi ya da alıkonulması kanunen cezalandırılmaktadır” dedi.

Donald Trump Jr spara a specie protette nella laguna di Venezia. Un video mostra il figlio del presidente Usa mentre partecipa ad una battuta di caccia #ANSA pic.twitter.com/cFdMx4VeT3 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 4, 2025

Zanoni'nin atıfta bulunduğu yaklaşık 6 dakikalık videoda Trump Jr, kurucularından olduğu açık hava etkinlikleri markası Field Ethos tarafından Venedik yakınlarındaki bataklıklarda düzenlenen bir ördek avı gezisinde görülüyor.

“İNANILMAZ BİR AV”

Videoda av ganimetlerini anlatan Trump Jr, “Bir sürü ördek... Bölge için oldukça nadir bir ördek yakaladım. İnanılmaz bir av” diyor.

Videoda yer alan bir seslendirme, keşif gezisinin özel arazide yapıldığını, burada haftada bir defadan fazla avlanılmadığını ve yerel çevreye saygı için önlemler alındığını söylüyor.

Bu videonun tarihi belirtilmemekle birlikte, daha kısa bir versiyonu 31 Aralık 2024 tarihinde Field Ethos tarafından YouTube'da yayınlandı. İtalyan medyası, Trump Jr'ın Aralık ayında kız arkadaşıyla birlikte Venedik'te olduğunu yazdı.

ANSA haber ajansının aktardığına göre Çevre Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, basında çıkan haberlerden haberdar olduktan sonra iddia edilen olayla ilgili bir rapor beklediğini söyledi.