Bologna İtalya Kupası'nda tek golle yarı finale çıktı!
Bologna, İtalya Kupası'nın çeyrek finalinde deplasmanda karşılaştığı Atalanta'yı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
İtalya Kupası çeyrek final maçında Atalanta ile Bologna karşı karşıya geldi.
Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçta Bologna, Atalanta'yı 1-0 yendi.
Bologna'ya turu getiren golü 80. dakikada Santiago Castro kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bologna, Atalanta'yı eleyerek İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi.
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