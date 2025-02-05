Bologna İtalya Kupası'nda tek golle yarı finale çıktı!

Bologna, İtalya Kupası'nın çeyrek finalinde deplasmanda karşılaştığı Atalanta'yı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Bologna İtalya Kupası'nda tek golle yarı finale çıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:45

İtalya Kupası çeyrek final maçında Atalanta ile Bologna karşı karşıya geldi.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçta Bologna, Atalanta'yı 1-0 yendi.

Bologna'ya turu getiren golü 80. dakikada Santiago Castro kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bologna, Atalanta'yı eleyerek İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi.


Etiketler: #bologna #Atalanta #italya

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