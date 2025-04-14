Trump’ın politikaları turizmi vurdu: Avrupa'dan turist akışı çakıldı!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 16:08

Güncelleme: 14.04.2025 - 16:08

ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politikadaki sert ve agresif tutumu, ülkenin uluslararası turizm trafiğinde çarpıcı bir gerilemeye neden oldu.

Financial Times (FT), Avrupa'dan ABD'ye yapılan seyahatlerde mart ayında yüzde 17 oranında düşüş yaşandığını duyurdu.

Haberde, özellikle Almanya, Norveç ve İrlanda gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerin beşte birden fazla azaldığı belirtildi.

ABD Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) verilerine dayandırılan haberde, toplam uluslararası ziyaretçi sayısının da %12 gerileyerek pandeminin seyahat kısıtlamalarının en yoğun hissedildiği 2021'den bu yana en keskin düşüşe ulaştığı ifade edildi.

Trump’ın kısa süre önce başta Çin olmak üzere birçok ülkeye karşı uygulamaya koyduğu kapsamlı gümrük vergileri ve saldırgan dış söylemlerinin, ABD’nin küresel itibarına büyük zarar verdiği yorumları dikkat çekti.

“İKİ AY İÇİNDE ABD'NİN İTİBARINI YERLE BİR ETTİ”

Seyahat platformu “Kayak”ın kurucu ortağı Paul English, FT’ye yaptığı açıklamada, “Sadece iki ay içinde Trump, ABD’nin küresel itibarını yerle bir etti. Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısındaki düşüş, bu algı krizinin açık bir göstergesi” dedi.

Oxford merkezli araştırma şirketi Tourism Economics de Trump’ın geçen hafta açıkladığı “Kurtuluş Günü” gümrük tarifeleri sonrası 2025 yılı için ABD’ye gelen uluslararası ziyaretçi tahminini aşağı çekti. Buna göre ziyaretçi sayısında %9,4’lük bir azalma öngörülüyor.

Şirketin Başkanı Adam Sacks, Trump’ın Kanada, Avrupa Birliği ve Grönland’a yönelik tehditkâr söylemlerinin, ABD’ye yönelik algıyı olumsuz etkilediğini, bunun da doğrudan turizm sektörüne yansıdığını söyledi.

ABD’nin 29 trilyon dolarlık ekonomisinde turizm sektörünün %2,5’lik bir paya sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, uzmanlara göre bu düşüşün etkisi ciddi ekonomik sonuçlar doğurabilir.