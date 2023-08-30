Trump’ın rakibi yok! Oyları hala artıyor…

Yayınlanma: 30.08.2023 - 17:57

Güncelleme: 30.08.2023 - 17:57

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın başı, kendisine son dönemde açılan davalardan kurtulamadı. Yargılandığı dört büyük davadan ceza alması halinde hapse girmesi bile muhtemel. Ancak geçen hafta sabıka fotoğrafı çekilen ilk ABD Başkanı olmayı başaran Trump’ın oyları beklenenin aksine yükselmeye devam ediyor.

‘KATILMADIĞI MÜNAZARAYI KAZANDI’

23 Ağustos’ta yapılan ilk Cumhuriyetçi Parti münazarası 8 adayın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Ancak Donald Trump, bu adaylar arasında değildi. Münazaraya günler kala “katılmaya ihtiyacım yok” dedi ve aynı saatlerde ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson’ın canlı yayınına çıkacağını söyledi. Trump’ın sahiden de münazaraya katılma ihtiyacı yoktu. Parti içi anketlerde desteği yüzde 45’i buluyordu.

Münazara sırasında adaylara “suçlu bulunması” durumunda Trump’ı destekleyip desteklemeyecekleri soruldu. 8 adaydan 6’sı Eski Başkan’ı “destekleyeceğini” söyledi. Economist dergisi, hazırladığı makalede Trump’ın katılmadığı münazaranın kazananı olduğunu vurguladı. Münazarada konu kendisi olsa bile Trump, Carlson’ın programında diğer aday adaylarını umursamıyordu. Onun hedefinde sadece ve sadece Joe Biden vardı.

YÜKSELEN YILDIZ: RAMASWAMY

Cumhuriyetçi Parti’de Trump sonrası dönem için en çok parlayan kişi şüphesiz ki Florida valisi Ronald DeSantis idi. Ancak DeSantis’in son birkaç ayı onun adına adeta faciaya dönüştü. Trump’ın aksine Ukrayna yanlısı politikalar güden ve ABD dış politikasına uyumlu bir görüntü çizen DeSantis, stratejisini Trump’a eleştiriler getirmeye çevirince oylarını kaybetti. Ancak bu sırada fırsatı değerlendiren yeni bir yıldız doğdu; Vivek Ramaswamy.

Sadece 38 yaşında olan bu Hint asıllı iş insanı münazaranın baskın figürü olmayı başarmıştı. Politikaları DeSantis’in temsil ettiği daha merkez Cumhuriyetçi yapı yerine Donald Trump gibi popülist bir yoldan ilerliyordu. Aday adayları arasında Ukrayna’ya verilen askeri desteğe doğrudan karşı çıkan Trump haricindeki tek kişiydi. Ramaswamy, Münazara sırasında Ukrayna’nın “ABD dostu” bir ülke olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini söyleyen Nikki Haley’e silah şirketlerinin yönetim kurulunda olduğundan dolayı böyle konuştuğunu söyleyerek sert çıkıştı. Münazara sonrası yapılan anketlerde Ramaswamy’nin oyu yüzde 13 ile Trump’ın arkasından ikinci sıraya yerleşmişti.

Ron DeSantis, uzun bir aradan sonra yüzde 10 oy ile üçüncü sıraya düştü. Trump’ın Başkan Yardımcılığı’nı yapan Mike Pence ise sadece yüzde 5’te kaldı.

ABD’Lİ MUHAFAZAKAR NEYİ ÖNCELİYOR?

Florida Valisi DeSantis, LGBT ve göçmen sorunu konusunda muhafazakar seçmenin beklentilerini yerine getirse de Cumhuriyetçi tabanın asıl önceliğini görmezden geldi. Trump’ı bugüne kadar popüler kılan politikalar ABD müesses nizamına karşı geldiği noktalar olmuştu. Trump, ABD bürokrasisi, istihbarat kuruluşları, merkez medyası ya da akademi tarafından savunulan ne varsa karşı geliyordu. Genel işleyişten şikayetçi Cumhuriyetçi tabanda bu politikalar karşılık buldu. DeSantis’in popülaritesinin azalması için bu yoldan sadece biraz sapması yetti. Ramaswamy ise Trump’ın yolundan gitmeyi hatta bunu biraz daha ileri götürmeyi bile düşünüyor.

Mesela Ramaswamy, seçildiği takdirde Edward Snowden’ın affedileceğini söylüyor. Çin’le mesafe koymanın yetmeyeceğini, ABD şirketlerinin Çin’den ayrılması gerektiğini düşünüyor. Ona göre Ukrayna desteği kesilmeli ve ABD, önce kendi sorunlarına odaklanmalı. Bunların başında Meksika kartelleri kaynaklı uyuşturucu krizi geliyor. Ramaswamy’e göre ABD, Bin Ladin’i durdurduysa ya da Kasım Süleymani’yi etkisiz hale getirdiyse aynısını Meksika kartellerine de yapabilir. Yani Ramaswamy, Meksika’ya askeri müdahaleyi savunuyor. Ramaswamy’nin, üniversite sınavlarına fiziksel testler koymak gibi çılgın planları bile var.

Trump’la politikaları az çok örtüşen (en azından Mike Pence’ten daha fazla) Ramaswamy’nin Trump’ın kazanması durumunda başkan yardımcısı olması bile gündemde.

HUKUK TRUMP’I DURDURACAK MI?

Donald Trump, anketlerde sadece partisindeki aday adaylarını değil rakibi Joe Biden’ı da geçiyor. Birçok ankette Trump rakibine 5 puan fark atıyor. Bu puan farkının seçimler yaklaştıkça tarafların konsolide olmasıyla kapanacağı düşünülse de Trump’ın tekrar Beyaz Saray’a dönmesi ciddi bir olasılık olarak görülüyor. Wall Street Journal’da çıkan bir makale, dünyanın ikinci bir Trump döneminden korktuğunu yazdı.

Ancak Donald Trump’ın önünde ciddi yasal engeller var. Hakkında açılan davalar sonucu hapis cezası alması dahi gündemde. Tabii Trump bu durumdan şikayetçi değil. Eski Başkan’ın çekilen sabıka fotoğafı, sadece kendisiyle dalga geçmek isteyen rakipleri tarafından değil aynı zamanda kendisi ve sevenleri tarafından da paylaşıldı. Bu fotoğraf, Trump’ın 3 yıl önce kapanan ve Elon Musk’ın satın alımı sonrası açılan Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşım oldu. Bu, “müesses nizam benimle uğraşıyor” görüntüsü ABD’de çok farklı grupları Trump’ın arkasında toplamayı başardı. Şu an devam eden davalar aleyhine sonuçlansa bile Trump seçime girme hakkına sahip olacak. Bu mağduriyet durumu varlığını sürdürürse Trump’ın oy oranının daha da artması içten bile değil. Eski Başkan “birini çekip vursam bir oy bile kaybetmem” demişti. Kendisine, ABD’de yaşayan mafya lideri John Gotti’nin üzerine hiçbir suçun yapışmaması üzerine aldığı takma ada gönderme yaparak “Teflon Don” da deniyor.

Tabii Kasım 2024’teki seçimlere daha çok var. Bu dönemde yaşanacak gelişmeler seçimin kaderini tepetaklak edebilir. En azından şimdilik ibre Trump’tan yana.