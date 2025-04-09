Trump’ın serveti bir haftada 500 milyon dolar eridi

Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:06

Güncelleme: 09.04.2025 - 12:06

Forbes tarafından yayınlanan değerlendirmeye göre, Trump’ın net değeri 4,7 milyar dolardan 4,2 milyar dolara gerileyerek ciddi bir düşüş yaşadı.

Bu kaybın, Trump’ın Çin başta olmak üzere birçok ülkeye karşı başlattığı yeni gümrük tarifeleriyle doğrudan ilişkili olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz hafta açıklanan kararlarla birlikte, ABD’ye ithal edilen Çin mallarına uygulanan %34 oranındaki vergiye ek olarak yeni oranlar da getirildi.

Pekin’in misilleme olarak aynı oranda vergi uygulama sözü vermesi üzerine Trump, Çin’e yönelik toplam gümrük vergisini %104'e yükseltti.

PİYASALAR SARSILDI, YATIRIMCI GÜVENİ ZEDELENDİ

Bloomberg'in haberine göre, bu gerginlik küresel piyasaları da etkiledi. Özellikle hisse senedi piyasalarında yaşanan dalgalanma sonucu sadece Pazartesi günü yaklaşık 10 milyar dolar değer kaybı yaşandı.

Forbes, Trump’ın kamuya açık hisseleri ve özel şirketlerine ilişkin yaptığı analizde, bu değer kaybının en büyük bölümünün Trump Medya ve Teknoloji Grubu’ndan kaynaklandığını yazdı.

Şirketin değeri %8 düşerken, Trump’ın bu firmadaki hisseleri yaklaşık 170 milyon dolar değer kaybetti.

EMLAK, GOLF, KONAKLAMA VE KRİPTO VARLIKLAR DA ETKİLENDİ

Trump’ın ticari ve konut emlak yatırımlarında da 110 ila 142 milyon dolar arasında bir düşüş olduğu tahmin ediliyor.

Bunun yanında, Trump’a ait golf kulüplerinin değerinde 70 milyon dolarlık, konaklama işletmelerinde ise yaklaşık 65 milyon dolarlık bir azalma meydana geldiği ifade edildi.

Lisanslama ve yönetime dayalı daha küçük çaplı işlerinin de 15 milyon dolarlık bir kayıpla karşı karşıya olduğu öngörülüyor.

Ayrıca Forbes, Trump’ın kripto para birimlerindeki yatırımlarının da on milyonlarca dolar değer kaybetmiş olabileceğini belirtti.

EN BÜYÜK TEHDİT: GÜVEN KAYBI

Forbes, Trump’ın özel varlıklarının karşılaştığı en büyük riskin, yatırımcı güvenindeki erozyon olduğunu vurguladı.

Ticaret savaşlarının genişlemesi halinde bu kayıpların daha da derinleşebileceği değerlendiriliyor.

Tüm bu tabloya karşın Trump, uyguladığı gümrük vergilerini savunmaya devam ediyor. Trump, söz konusu tarifelerin ABD bütçesine milyarlarca dolar kazandırdığını ileri sürdü.