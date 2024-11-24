Trump'ın, Tarım Bakanlığı için adayı belli oldu
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Önce Amerika Politika Enstitüsü Başkanı Brooke Rollins'i, Tarım Bakanlığına aday gösterdiğini bildirdi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan, Tarım Bakanı adayını paylaştı.
Trump, "Bir sonraki Tarım Bakanımız olarak Brooke, ülkemizin bel kemiği olan Amerikan çiftçilerini koruma çabalarına öncülük edecek" ifadeleriyle Rollins'in adaylığını duyurdu.
Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Önce Amerika Politika Enstitüsü Başkanı ve Üst Yöneticisi olarak görev yapan 52 yaşındaki Rollins, Texas A&M Üniversitesinden tarımsal kalkınma alanından mezun oldu.
Rollins, Trump'ın ilk başkanlık döneminde de İç Politika Konseyi'nde yönetici seviyesinde görev almıştı.
Etiketler: #ABD #Donald Trump
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