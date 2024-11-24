Zelenski'den Trump'a çağrı: Tekliflerini görmek istiyorum

Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:03

Güncelleme: 24.11.2024 - 10:03

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna'dan Tahıl" temalı Üçüncü Gıda Güvenliği Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunu değerlendirdi.

Savaşın sona erdirilmesi hususunda Afrika, Asya ve Arap ülkeleri liderlerinin de tekliflerine açık olduklarını belirten Zelenski, "Onların tekliflerini görmeye hazırız. ABD'nin yeni Başkanı'nın tekliflerini de görmek istiyorum. Bu teklifleri ocak ayında göreceğimizi ve bu savaşı sona erdirmek için bir planımız olacağını düşünüyorum" dedi.

Zelenski, "Gelecek yıl bunu yapmak (savaşı bitirmek) için her türlü şansımız olduğundan eminim. Bunun için uygun adımlar var. Rusya'nın tüm bu adımları atmayacağının farkındayız ancak Birleşmiş Milletler Şartı var ve bu şarta dayanan tüm adımlarımız ortaklarımız tarafından desteklenecektir" diye konuştu.