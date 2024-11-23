'Trump kazanırsa' demişti... Ünlü komedyen ABD'yi terk etti!

Yayınlanma: 23.11.2024 - 13:24

Güncelleme: 23.11.2024 - 13:24

Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimini kazanmasının ardından, 66 yaşındaki ünlü sunucu ve oyuncu Ellen DeGeneres, Montecito’daki evini satışa çıkararak İngiltere’ye taşındı.

Kısa süre önce emekliye ayrılacağını açıklayan DeGeneres, İngiltere’nin güneybatısında yer alan Cotswolds bölgesine yerleşmeyi tercih etti.

20 YILLIK PROGRAMI SONA ERMİŞTİ

Ellen DeGeneres’in pek çok ünlüyü konuk ettiği “The Ellen Show” adlı programı, 20 yılın ardından 2022 yılında sona erdi. Programın bitişi, sahne arkasında ırkçılık, cinsel taciz ve zorbalık iddialarının ortaya çıkmasıyla hızlandı.

Ellen DeGeneres, iddialar üzerine yayında özür dilemiş, yapılan soruşturma sonucunda WarnerMedia tarafından üç yapımcının işine son verilmişti.

ELLEN DEGENERES KİMDİR?

Ellen DeGeneres, Amerikalı bir komedyen, talk-show sunucusu, aktris ve yapımcıdır. 26 Ocak 1958 tarihinde Louisiana, Metairie'de dünyaya gelen Ellen, televizyon dünyasındaki başarıyla tanınır. Kariyerine 1980'lerde stand-up komedyen olarak başlayan Ellen, kendine özgü mizahi anlatımıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir.

1994-1998 yılları arasında ABC kanalında yayınlanan kendi adını taşıyan sitcom dizisi Ellen ile büyük bir üne kavuşmuştur. 1997 yılında, dizideki karakteriyle birlikte kendisinin de eşcinsel olduğunu açıklayarak büyük bir yankı uyandırmış ve o dönem bu açıklamasıyla çok konuşulmuştur.

Ellen DeGeneres, asıl büyük başarısını 2003 yılında başlayan The Ellen DeGeneres Show adlı talk-show ile elde etmiştir. 19 yıl boyunca ekranlarda kalan bu program, eğlenceli formatı, ünlü konukları ve izleyicilere verilen hediyeleriyle izlenme rekorları kırmış, toplamda 64 Emmy Ödülü kazanarak televizyon tarihinin en başarılı yapımları arasına girmiştir.