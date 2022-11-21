21 Kasım 2022 Pazartesi, 10:02

Elon Musk, Trump’ın hesabını yeniden açma konusunda anket yaptı.

15 milyon 85 bin kişinin katıldığı ankette yüzde 51,8 ‘Evet’ oyu verirken, yüzde 48,2 ise ‘Hayır’ oyu verdi. Anketin sonuçlanmasının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabı yeniden açıldı.

Trump henüz hesabından bir paylaşım yapmadı.