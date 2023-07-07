Trump’ın yardımcısı Walt Nauta gizli belgeler davasında hakkındaki suçlamaları reddetti

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın yardımcısı Walt Nauta, Trump’ın Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’dan çıkan gizli belgelerle ilgili davada hakkındaki 6 suçlamayı reddederek suçsuz olduğunu iddia etti.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 09:49
Trump’ın yardımcısı Walt Nauta gizli belgeler davasında hakkındaki suçlamaları reddetti
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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın yardımcısı Walt Nauta, Trump’ın Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’dan çıkan gizli belgelerle ilgili davada Miami’daki bir federal mahkemede hakim karşısına çıktı.

Hakkında adaleti engelleme, devlete ait gizli belgelerin saklanmasında yardım, yataklık ve yanlış beyan gibi 6 suçlama yöneltilen Nauta, mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu iddia etti. Mahkemenin ardından Nauta ve avukatları gazetecilerin sorularına yanıt vermeden mahkemeyi terk etti. Nauta, suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

GİZLİ BELGE DAVASI

Trump’ın malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait yaklaşık 100 gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump’a 37 ağır suçlama yöneltilmişti. Trump, 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkmış ve hakkındaki 37 ayrı suçlamanın tümünü reddetmişti.

Trump, 4 Nisan’da da New York’ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmıştı. Trump, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti.
Öte yandan Trump, hem federal hem de eyalet mahkemelerinde suçlamalarla karşı karşıya kalan tarihteki ilk ABD başkanı olarak kayıtlara geçti.


Donald Trump Trump mar-a-lago

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