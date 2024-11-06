Trump'ın zaferi Avrupa basınında nasıl yankılandı?

Yayınlanma: 06.11.2024 - 16:38

Güncelleme: 06.11.2024 - 16:38

ABD'de başkanlık seçimini Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'un kazanması Avrupa basında geniş yer buldu.

Alman Welt gazetesi “Proje 2025 – Dünya için artık yeni bir dönem başlıyor" başlığıyla yayımladığı haberde, "Seçim kampanyası sırasında Donald Trump öncelikle ekonomi ve göçe odaklandı. Büyük duyurularının arkasında şimdiden somut önlemler ortaya çıkıyor. Onun politikaları yalnızca ABD'deki siyasi düzeni büyük ölçüde değiştirmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın etkili gazetelerinden Zeit, "ABD başkanlık seçimini Donald Trump kazandı" başlığıyla duyurduğu haberde, "Donald Trump ABD için 'altın çağ' vadediyor. Ayrıca üçüncü büyük hareketli eyalet olan Pensilvanya'da da kazandı. Harris'in seçim partisi iptal edildi" ifadelerine yer verildi.

Frankfurter Allgemeine gazetesi "Donald Trump başkanlık seçimini kazandı" başlığıyla duyurduğu haberde, "CNN şimdi de Donald Trump'ı seçimin galibi ilan ediyor. Cumhuriyetçi aday Wisconsin'da de kazandı. Bu onun şu anda en az 276 seçmene sahip olduğu ve Amerika başkanlık seçimini kazandığı anlamına geliyor. AP haber ajansı gibi diğer Amerikan medyası da Trump'ı kazanan ilan etti" diye belitti.

Spiegel dergisi "Amerikalılar Trump'ı yeniden başkan seçti" başlığıyla verdiği haberde, "Donald Trump, ABD seçimlerinde gerekli çoğunluğu elde etti ve Beyaz Saray'daki ikinci dönemini garantiliyor. Kamala Harris şu ana kadar sessiz kaldı, Cumhuriyetçiler tezahürat yapıyor" ifadelerini kullandı.

Focus derbisi ise "Şimdi CNN de Trump'ın başkanlık seçimlerindeki zaferini duyuruyor" başlığıyla yayımladığı haberde, "Donald Trump şaşırtıcı bir şekilde yeni ABD Başkanı olarak seçimi kazandı. İlk duyurulardan birkaç saat sonra ünlü televizyon kanalı CNN şimdi de Trump'ı seçimin galibi ilan ediyor" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE

İngiliz BBC yayın kuruluşu, Donald Trump’ın Florida'da partisini destekleyen coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmada, ABD seçimlerinde zaferini ilan ettiğini belirtti.

BBC haberinde, ABD'deki seçim sonuçlarının İngiliz hükümeti için ise "daha karmaşık bir sonucu temsil edeceği” yorumunda bulundu. Bunun nedeninin, "Trump'ın öngörülemezliği" olduğu belirtilen haberde, halihazırda Londra dahil dünyanın dört bir yanındaki dışişleri bakanlıklarında, bu senaryo için varsayımsal planların yapıldığına işaret edildi.

Ancak, bu hazırlıkların bir yere kadar işe yarayabileceği kaydedilen haberde, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Trump'ın karakter uyumu açısından farklı olduklarına dikkat çekildi.

The Independent gazetesi de seçim sonuçları sonrası sevinçli olan Trump'ın, kritik eyaletleri kazanmasının ardından zaferini ilan ettiğini duyurdu.

Gazetenin haberinde, Trump'ın, seçim günü sandıklar kapandıktan saatler sonra 3 önemli eyaleti kazanarak Kamala Harris'i yenilgiye mahkum etmesinin ardından Beyaz Saray'da ikinci dönemini garantilemesine kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Sky News televizyonun haberlerinde de "Donald Trump muazzam bir siyasi geri dönüşle ABD seçimlerini kazandı" başlığı kullanıldı.

Haberde, ABD'de anketörlerin seçim yarışının başa baş geçeceği tahmininde bulunduğunu ancak hüküm giymiş ilk başkan Trump'ın "açık ara farkla kazandığı" yorumuna yer verildi.

Haberde, New Yorklu iş adamı Trump'ın hayal bile edemeyeceği bir gücün eşiğinde durduğu bildirildi.

İngiliz haber ajansı Reuters da seçim sonuçlarına ilişkin haberinde, "Trump, Fox News'un ABD başkanlığını kazandığını öngörmesinin ardından ‘güçlü yetkiye’ sahip olduğunu iddia etti" başlığını kullandı.

Haberde, "Seçimi kim kazanırsa kazansın, tarihe tanıklık ediliyor. İki kez görevden alınan tek başkan ve cezai hüküm giyen ilk eski başkan olan 78 yaşındaki Trump, aynı zamanda yüzyılı aşkın süredir üst üste seçilemeyen ilk başkan olacak ve şimdiye kadar seçilen en yaşlı başkan adayı olabilir" ifadesine yer verildi.

The Telegraph gazetesi de haberinde "Trump ulusa seslenirken 2024 seçimlerinde zafer ilan etti" başlığına yer verdi.

FRANSA

Fransız gazetesi Le Monde, Trump'ın resmi sonuçları beklemeden zaferini ilan ettiğini yazdı. Trump'un ABD’nin 47. Başkanı seçilmesinin ülkede "sağa dönüşün büyüklüğü" açışından "beklenmedik bir durum" olduğu ve bu dönüşün ABD'nin "geleneksel müttefikleri için endişe verici" olduğu yorumu yapıldı.

Haberde, "Trump'un zaferinin" demokrat kanatta yıkıma neden olduğuna işaret edildi.

Fransız kanalı BFMTV ise, ABD seçim sonuçlarının Elysee Sarayı'nda nasıl takip edildiği ve Fransız yönetiminin Trump'ın seçilmesine tepkilerine ele aldığı haberde, 2017-2020 yıllarında birlikte çalışmalarına rağmen Trump ve Macron arasındaki ilişkilerin son yıllarda kötüleştiğini gündeme getirdi.

ABD seçimlerinin Elysee kanadı tarafından büyük bir dikkatle takip edildiği ve Macron’un seçim zaferini ilan eden Trump’ı ilk tebrik eden liderlerden biri olduğu kaydedildi.

Trump ve Macron arasındaki siyasi gerginlik konularından birinin dış ticaret vergileri ile ilgi olduğu aktarılan haberde, Macron’un nisan ayında Sorbonne Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, ABD'yi "artık ticaret kurallarına saygı göstermemekle" suçladığı ve Avrupa ülkelerini bu durum karşısında "daha az naif" olmaya çağırdığı, buna karşılık Trump’ın ise Avrupa ile ticaret konusunda gümrük vergilerini artırma sözü verdiği ele alındı. İki lider arasındaki ilişkinin özellikle 2021 Kongre baskını sonrası daha da kötüleştiği ve Trump’ın yer yer alaycı şekilde Macron’un taklidini yaptığı konuşmalarda bulunduğu ifade edildi.

Fransız gazetesi Le Figaro ise "Donald Trump’ın zaferi" başlığı ile gördüğü haberde Trump’ın seçim kampanyasındaki vaatlerini hatırlattı. Haberde, Trump’ın ABD’de çetelerle ve yasa dışı göçle mücadeleyi sıkılaştırma, dış ticarette gümrük vergilerini artırma, Ukrayna Savaşı’na son vererek Avrupa’da barışın yeniden tesisini sağlama gibi vaatlerine yer verildi.

BELÇİKA

Hem ulusal basını hem de Brüksel merkezli uluslararası medya kuruluşları, ABD seçimlerine dair her gelişmeyi anlık duyurdu.

Belçika'nın yüksek tirajlı Fransızca yayın yapan gazetesi Le Soir, Donald Trump'ın salıncak eyaletlerde yarışı göğüslediğini ve zaferini "tarih yazdık" sözleriyle duyurduğunu aktardı.

Flaman dilinde önde gelen gazete De Morgen de Trump ve yakın müttefiklerinin, Beyaz Saray'a döndüğünde uzun zamandır radikal reformlar hazırladıklarını belirterek bunları sıraladı.

Politico haber sitesi, Trump yönetiminin Avrupa için anlamına odaklandığı yazılarda, Enerjiden ticarete, finanstan savunmaya, Trump'ın ikinci başkanlığının AB politika üzerindeki etkilerine yer verdi. ABD'ye giren her bir Avrupa menşeli mal gümrük vergisi koyma sözünden Ukrayna'daki savaşı bitirme taahhüdüne AB'nin Joe Biden yönetimiyle kurduğu dengelerin değişeceği kaydedildi.

Euronews haber sitesi de endişeli bekleyişleri son bulan Avrupa liderlerin, Trump'ı birbiri ardına tebrik ettiğini ve şimdi ise AB'nin Trump ile profesyonel bir ilişki sürdürmek için çaba göstermesi gerektiğini yazdı.

AVUSTURYA

Avusturya’nın kamu yayıncı kuruluşu ORF, ABD’nin 47. başkanı seçilen Donald Trump’ın seçim zaferini "Trump ABD seçimlerini kazandı" başlığı ile okuyucularına duyurdu.

ORF’in haberinde, ABD’deki bütün basının Trump’ın seçimi kazandığını duyurduğuna işaret edilirken, Trump’ın seçim sonucuna ilişkin yaptığı konuşmada, siyasi bir zafer elde ettiğini ve Temsilciler Meclisi’ne Cumhuriyetçilerin tarihi düzeyde yüksek temsilci sokmayı başardığını söylediği aktarıldı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Der Standard da haberini, "Donald Trump, ABD’nin 47’inci Başkanı olduğu" başlığı ile okuyucularına duyurdu.

Haberde, Cumhuriyetçilerin Kamala Harris’e karşı kazandığı zaferi kutladığı ve Beyaz Saraya geri döndükleri ifade edildi. Ayrıca Demokratların Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluğu da kaybettiğine işaret edildi.

Trump'ın "mutlak güce ulaştığı" yorumunda bulunulan haberde, seçimin en çok kazananının Elon Musk mı olduğu sorusu yöneltildi.

YUNANİSTAN

Yunanistan'da yayım yapan To Vima Gazetesi, Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesini "Alabora Mevsimi" başlığıyla verdi.

Sonucun sürpriz olmadığını savunan gazete, Trump'ın gündemindeki tüm politikaları uygulama fırsatına sahip olacağını ileri sürdü. Gazete, "Bir önceki dönemden her şekilde daha farklı olacağı kesin olan yeni bir siyasi dönem başlıyor" yorumunda bulundu.

Yorumda, Trump'ın tüm seçim vaatlerini gerçekleştirmesi halinde çoğu alanda dengelerin tamamen altüst olacağı ifade edildi.

EFSYN gazetesi ise Trump'ın seçim zaferine ilişkin haberinde "Trump ABD'ye altın çağ sözü veriyor" başlığını kullanılırken Trump'ın seçim sonuçları açıklandıktan sonra yaptığı konuşmaya yer verildi. Haberde, Trump'ın “Amerika'yı tekrar büyük yapacağız" sözlerine dikkat çekildi.

Kathimerini gazetesi seçim sonucuna ilişkin haberinin başlığında "Amerika kaybolmayacak ancak gelecek 4 yıl zor olacak" ifadesine yer verdi.

Haberinde ABD'li siyaset bilimi uzmanı Alan Makowski'nin görüşlerine yer veren gazete, Makowski'nin "Amerika tarihindeki en dikkat çekici siyasi görüş" değerlendirmesine vurgu yaptı.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek medyası ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'a geniş yer verdi.

Ülkede en çok okunan haber portallarından Klix, Trump'ın "Savaşları durduracağım" söyleminin karşılık bulup bulmayacağının merak konusu olduğunu aktardı.

Bosna Hersek'in en çok okunan gazetelerinden Dnevni Avaz'ın internet sitesi de Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçildiğini ifade ederek, dünya genelinden gelen mesajlara yer verdi.

Ülke medyasında en dikkat çeken ise Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in Trump'ın seçim zaferi için Banja Luka'da düzenlediği özel tören oldu.

"Make America Great Again" yazılı şapka takan Dodik, "Bu bizim de zaferimiz" dedi.

KARADAĞ

Karadağ'ın resmi haber ajansı Karadağ Radyo ve Televizyonu (RTCG), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğraflarını yan yana kullanarak, "Trump'ın barış söylemlerine güveniyorlar" başlığını verdi.

Bir diğer haber sitesi CDM de "Trump, ABD'nin hem yeni hem eski başkanı oldu" ifadesine yer verdi.

HIRVATİSTAN VE SIRBİSTAN

Hırvatistan Radyo ve Televizyonu (HRT), Trump'ın "Bu Amerikan halkı için, Amerika'yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer" sözlerini kullandı.

Bir diğer haber sitesi de "Bitti, Trump kazandı" başlığını kullandı.

Sırbistan Radyo ve Televizyonu (RTS), ABD'nin yeni başkanının Trump olduğunu aktardığı haberlerde, Trump'ın başta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olmak üzere çok sayıda dünya liderinden tebrik mesajı aldığını kaydetti.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı TANJUG da Trump'ın seçim zaferini ilan ettiğini yazdı.

KOSOVA

Kosova ve Arnavutluk medyaları da Trump'ın zaferine geniş yer verdi.

Kosova basınında, ABD'nin Trump'ın başkanlığı döneminde de Kosova'ya halihazırda verdiği desteği sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

KUZEY MAKEDONYA

Trump’ın seçim zaferi Kuzey Makedonya medyasında da geniş yankı buldu.

Trump'ı kutlayan dünya liderlerinin mesajlarına yer veren ülke basını, Trump hakkında biyografi haberleri yayımladı.

Bazı medyalar Trump’ın seçilmesini Kuzey Makedonya ile ABD arasındaki ilişkiler açısından “yeni bir sayfa” olarak nitelendirerek, Kuzey Makedonya yönetiminin başta Trump’ın danışmanlarından olan Richard Grenell olmak üzere üst düzey yetkililer ile seçim öncesinde gerçekleştirdikleri görüşmelere değindi.

HOLLANDA

Hollanda’daki medya kuruluşları Trump'ın seçimi kazanmasını "beklenmedik zafer" olarak değerlendirirken, yeni dönemde ABD'nin iç ve dış politikada radikal değişimler yaşayabileceğine dikkat çekti.

Hollanda'nın kamu yayıncısı NOS, Trump'ın "ikna edici bir zaferle" Beyaz Saray'a döndüğünü duyurdu. Henüz tüm oylar sayılmadan Trump'ın gerekli olan 270 delegeyi kazandığını belirten NOS, Demokrat aday Kamala Harris'in 224 delegede kaldığını aktardı.

NRC gazetesi, Trump'ın zaferini "mucize" olarak nitelendirirken, başarısının sadece kendi popülerliğinden kaynaklanmadığını, Harris'in "popüler olmayan Joe Biden'la bağlantısından kurtulamadığını" yazdı.

De Volkskrant gazetesi, Trump'ın zaferini "nihai intikam" olarak değerlendirdi ve yeni dönemde "her zamankinden daha fazla güce sahip olacağını" vurguladı.

AD gazetesi, Trump'ın kritik eyaletler Pensilvanya, Georgia, Kuzey Carolina ve Wisconsin'deki zaferlerine dikkat çekerek, 270'ten fazla delege kazandığını ve rakibi Harris'i mağlup ettiğini bildirdi.

Ülkenin en büyük gazetesi olan liberal görüşlerin öne çıktığı De Telegraaf, Trump'ın Florida'daki destekçilerine yaptığı konuşmada zaferi erkenden ilan ettiğini hatırlatarak, yeni dönemde mali politikalar, göç ve dış politikada önemli değişimler beklendiğini yazdı.

Trouw gazetesi, Hollandalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin Trump'ın zaferi konusundaki endişelerini aktardı. Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nden (VVD) Malik Azmani'nin "Avrupa için belirsizlik getiriyor" değerlendirmesine yer veren gazete, Demokrat 66’lı Gerben-Jan Gerbrandy'nin "Putin ve Orban için iyi haber, Avrupa güvenliği, küresel ekonomi ve iklim için kötü haber" yorumunu paylaştı.

CDA'lı Tom Berendsen'in "ABD başkanının kim olduğu bizim için önemli olmamalı" açıklamasını aktaran gazete, Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partili (PVV) Sebastiaan Kruis'in "KAZAN KAZAN KAZAN!" paylaşımıyla sevincini gösterdiğini yazdı.

Medya kuruluşları, Trump'ın beklenmedik zaferinin ardından ABD'nin iç ve dış politikasında önemli değişimler yaşanabileceğine, özellikle Avrupa-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, X'ten paylaşımda bulunarak, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve Başkan yardımcısı seçilen Ohio Senatörü James David Vance'yi tebrik etti.

İsviçre'nin, ABD'nin uzun süreli ve güvenilir bir ortağı olduğunu bildiren Amherd, "Ekonomik ve bilimsel ilişkilerimiz mükemmel. Ortak değerlerimiz ve çıkarlarımız temelinde birlikte çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.