Piyasalarda gün ortası: Borsada ABD seçimleri ve Donald Trump etkisi!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 13:42

Güncelleme: 06.11.2024 - 13:42

Dün 8.618,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,37 puan ve yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puandan başladı. Endeks, ABD seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 256,14 puan ve yüzde 2,97 artışla 8.874,71 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.586,90, en yüksek 8.875,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 2,33, mali endeks yüzde 2,28, teknoloji endeksi yüzde 0,41 ve hizmetler endeksi yüzde 3,59 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 93'ü yükselirken, 7'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Akbank oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 725 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0760, Sterlin/dolar paritesi 1,290 ve dolar/Yen paritesi 154 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2540 liradan, Euro 36,8780 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 azalışla 2 bin 725 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,1 düşüşle 74,6 dolardan işlem görüyor.