Ukrayna’dan Riyad Zirvesi'ne boykot: Savaşı bizsiz bitiremezsiniz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönünde Rus ve ABD heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'da yapacağı görüşmeye katılmayacaklarını, görüşmenin sonuçlarını da kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Ukrayna’dan Riyad Zirvesi'ne boykot: Savaşı bizsiz bitiremezsiniz
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AA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:19

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi temaslarda bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ukraynalı gazetecilere açıklamada bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Rus ve ABD heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı görüşmeye değinen Zelenskiy, söz konusu toplantıdan haberdar olmadıkları için görüşmelerde de yer almayacaklarını kaydetti.

Zelenskiy, "Ukrayna, Ukrayna hakkında ve Ukrayna olmadan yapılacak herhangi bir müzakerenin sonuçsuz olduğunu düşünüyor. Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir şeyi veya hiçbir anlaşmayı kabul edemeyiz. Biz bu tür anlaşmaları tanımayız" dedi.

BAE'den sonra resmi temaslar için Suudi Arabistan'a gideceğini hatırlatan Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi ve ülkesine güçlü güvenlik garantilerinin verilmesi için müttefik ülkelerin askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması gerektiğini yineledi.


Etiketler: #Rusya-Ukrayna Savaşı #Volodimir Zelenski

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